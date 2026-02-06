Türkiye
Pakistan’da bir camide patlama: En az 10 ölü
Pakistan’da bir camide patlama: En az 10 ölü
Başkent İslamabad’da bir camide cuma namazı sırasında gerçekleşen patlamada, ilk bilgilere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
Yerel medya kaynaklarına göre yetkililer İslamad’da bir caminin içinde gerçekleştiği bildirilen patlama sonucu en az 10 kişinin öldüğünü, 80 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.Başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen bir camide yaşanan patlamadan sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yetkililer, yaralıların İslamabad'daki çeşitli hastanelere götürüldüğünü kaydetti.
13:03 06.02.2026 (güncellendi: 13:14 06.02.2026)
Başkent İslamabad’da bir camide cuma namazı sırasında gerçekleşen patlamada, ilk bilgilere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı.
Yerel medya kaynaklarına göre yetkililer İslamad’da bir caminin içinde gerçekleştiği bildirilen patlama sonucu en az 10 kişinin öldüğünü, 80 kişinin de yaralı olduğunu açıkladı.
Başkentin Shehzad Town bölgesinde Şiilere ait olduğu belirtilen bir camide yaşanan patlamadan sonra olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yetkililer, yaralıların İslamabad'daki çeşitli hastanelere götürüldüğünü kaydetti.
