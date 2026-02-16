https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/sevgililer-gununde-ask-kemeri-yikildi-italyadaki-efsanevi-yapi-denize-coktu-1103541451.html

Sevgililer Günü’nde ‘Aşk Kemeri’ yıkıldı: İtalya’daki efsanevi yapı denize çöktü

Sevgililer Günü’nde ‘Aşk Kemeri’ yıkıldı: İtalya’daki efsanevi yapı denize çöktü

Sputnik Türkiye

İtalya’nın Puglia bölgesinde yer alan ve “Aşk Kemeri” olarak bilinen ünlü doğal kaya oluşumu, Sevgililer Günü gecesi şiddetli yağış ve rüzgârın etkisiyle... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T15:20+0300

2026-02-16T15:20+0300

2026-02-16T15:20+0300

yaşam

sevgililer günü

i̇talya

aşk

aşk

sevgili

14 şubat sevgililer günü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093639735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e4c9c197374c996efd0e6e645280cd.jpg

İtalya’nın güneyindeki Puglia Bölgesinde, Torre Sant’Andrea kıyılarında bulunan ve yıllardır “Aşk Kemeri” olarak anılan doğal kaya oluşumu cumartesi gecesi denize göçtü.Melendugno kıyısında yer alan ve kristal berraklığındaki sularıyla bilinen bölgenin en tanınmış doğal simgelerinden biri olan kemer, Sevgililer Günü’nde çöktü.Olayın ardından çekilen görüntülerde kemerin tamamen yıkıldığı ve kıyıda büyük bir kaya yığını oluştuğu görüldü.Belediye Başkanı: Kalbe i̇ndirilen yıkıcı bir darbeMelendugno Belediye Başkanı Maurizio Cisternino, yaşananları “kalbe indirilen yıkıcı bir darbe” sözleriyle değerlendirdi.Cisternino, “Kıyımızın ve İtalya’nın en bilinen simgelerinden biri artık yok. Bu istenmeyen bir Sevgililer Günü hediyesi oldu” ifadelerini kullandı.Yerel efsane ve romantik ritüellerYerel rivayete göre kemer, yıllar önce burada öpüşürken ani bir gelgitte hayatını kaybeden genç bir çiftten adını aldı. Zamanla trajik hikâye, bölgeyi bir aşk sembolüne dönüştürdü.Efsaneye göre kemerin altından birlikte yüzen çiftlerin aşkı “kopmaz” oluyordu. Bu nedenle bölge, özellikle Sevgililer Günü’nde çiftlerin uğrak noktası haline gelmişti.Aşırı hava koşulları etkili olduYetkililer, son günlerde İtalya genelinde etkili olan aşırı hava olaylarının çöküşte belirleyici rol oynadığını belirtiyor.Puglia Bölgesi Sivil Savunma Birimi, olaydan önce şiddetli rüzgâr uyarısında bulunmuştu.Uzmanlara göre, Salento kıyıları doğal deniz erozyonuyla şekillense de, son haftalardaki ekstrem hava koşulları kaya yapısının zayıflamasını hızlandırmış olabilir.Yıllardır risk altındaydı“Aşk Kemeri”nin kırılgan yapısı uzun süredir tartışma konusuydu. Çevresindeki bazı alanlar 2014 yılından bu yana güvenlik gerekçesiyle kapalıydı.Buna rağmen bölge, yüzme ve uçurumdan atlama yapan ziyaretçiler için sembolik bir nokta olmaya devam ediyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/iranda-tarihi-sarsan-kesif-6-bin-500-yillik-fetusler-comleklerde-bulundu-1103540158.html

i̇talya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sevgililer günü, i̇talya, aşk, aşk, sevgili, 14 şubat sevgililer günü