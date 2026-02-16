https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/rusyanin-ozel-askeri-harekati-suruyor-iki-yerlesim-daha-dusmandan-temizlendi-1103535946.html
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha düşmandan temizlendi
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha düşmandan temizlendi
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında iki yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın özel askeri harekatı sürüyor: İki yerleşim daha düşmandan temizlendi
13:15 16.02.2026 (güncellendi: 13:16 16.02.2026)
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında iki yerleşim merkezinin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu güçleri kararı eylemler sonucunda Ukrayna’nın Sumı Bölgesi’ne bağlı Pokrovka köyünün kontrolünü ele geçirdi. ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri de aktif çalışmalar sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Minkovka yerleşim birimini düşmandan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir gün içerisinde verdiği kayıplar 1090 asker ve tanklar dahil 22 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Savaş uçakları, insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin düzenlediği saldırılar sonucu, Ukrayna ordusu çıkarları doğrultusunda kullanılan enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA'ların depolandığı ve havalandırıldığı yerler ile Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu 152 nokta vuruldu.
Ayrıca Ukrayna ordusuna ait 8 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 345 İHA engellendi.