Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakan Jack Lang, şu anki görevinden istifa etti

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransız bakan Jack Lang, şu anki görevinden istifa etti

08.02.2026

Fransa Dışişleri Bakanlığı, IMA’nın kendi denetimlerinde bulunduğunu belirterek Lang’ın istifasının Bakan Jean-Noel Barrot tarafından kabul edildiğini açıkladı. Lang’ın, dışişleri yetkilileriyle yapılması planlanan acil toplantı öncesinde görevini bıraktığı bildirildi.ABD Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak’ta yayımlanan Epstein belgelerinde Lang’ın isminin 600’den fazla kez geçtiği belirtildi.Belgelerde, Lang ile ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Epstein arasında 2012-2019 yılları arasında aralıklı yazışmalar bulunduğu, Paris’te kültürel ziyaret önerileri yapıldığı ve 2017’de Epstein’ın Lang’a Fas seyahati için özel uçağını tahsis ettiğine dair ifadelerin yer aldığı aktarıldı.Offshore bağlantılarıFransa Ulusal Mali Savcılığı, Jack Lang ve film yapımcısı kızı Caroline Lang hakkında 'vergi dolandırıcılığı kaynaklı para aklama suçlamasıyla soruşturma açtı. Savcılık soruşturmasının, Epstein dosyalarında geçen offshore şirket bağlantılarına dayandığı bildirildi.Bağımsız araştırma sitesi Mediapart’ın haberine göre, Epstein’ın 2016’da ABD’ye bağlı Virgin Adaları’nda kurduğu bir offshore şirketin hisselerinin yarısının Caroline Lang’a ait olduğu ortaya çıktı.Caroline Lang’ın genç sanatçıların çalışmalarına yatırım amacıyla Epstein ile ortak şirket kurduğu, 2019’da Epstein hakkındaki yeni suçlamalar sonrası şirketten ayrıldığını söylediği belirtildi.Vasiyetinde 5 milyon euro bıraktıBelgelerde Caroline Lang’ın isminin de 900’den fazla kez geçtiği kaydedildi. Lang, gelişmelerin ardından Fransa Bağımsız Yapımcılar Sendikası’ndaki görevinden istifa etti. Mediapart ayrıca Epstein’ın vasiyetinde Caroline Lang’a 5 milyon euro bırakıldığını yazdı. Caroline Lang ise Fransız kamu yayıncısı France 2’ye yaptığı açıklamada böyle bir vasiyetten haberi olmadığını ve herhangi bir ödeme almadığını söyledi.Le Monde ve Mediapart tarafından yapılan incelemelerde, yayımlanan ABD belgelerinde Jack Lang veya kızının Epstein’ın cinsel suçlarına doğrudan karıştığına dair bir kanıt bulunmadığı kaydedildi.Jack Lang, 1980’ler ve 1990’larda Cumhurbaşkanı François Mitterrand döneminde Kültür Bakanı olarak görev yapmış, Louvre Piramidi gibi büyük kültürel projelerin hayata geçirilmesinde rol oynamıştı. 2013’ten bu yana Arap Dünyası Enstitüsü’nün başkanlığını yürütüyordu.

