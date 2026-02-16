https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/mhp-ve-chpden-umut-hakki-aciklamasi-1103540737.html
MHP ve CHP'den 'umut hakkı' açıklaması
16.02.2026
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bugün toplanan TBMM Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, nihai raporun oluşturması için çalışmalarını sürdürüyor. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Umut hakkı olacak mı?” sorusuna “Başlık olarak olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik olarak olacaktır.” yanıtını verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, "Kişiye özel kişiye özgü bir atıf olmayacak" ifadelerini kullandı. Umut hakkı olacak mı?NTV'nin haberine göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantı öncesinde soruları yanıtladı. Yıldız kendisine yöneltilen 'Umut hakkı olacak mı?' sorusuna, “Başlık olarak olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik olarak olacaktır" yanıtını verdi.'Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir'MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız komisyon raporuyla ilgili iddialara da sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yıldız, komisyon raporuna ilişkin yürütülen tartışmalar ve spekülasyonlar karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, konuyla ilgili gerçeklerin yeniden hatırlatılmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Komisyonun yetki alanına ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldız, “Komisyonun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini, temel anayasal ilkelerini, demokratik işleyişini ve üniter devlet yapısını dönüştürmeye yönelik bir işlevi ve yetkisi, misyonu yoktur.” dedi.Türkiye’nin temel niteliklerine vurgu yapan Yıldız, “Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmi dil statüsü, laik Cumhuriyet ilkeleri üzerinde tartışma yapılamayacak ortak temel değerlerdir.” açıklamasında bulundu. Komisyon çalışmaları hakkında da bilgi veren Yıldız, “Milletimizin tamamını kucaklayan, terörün sebep ve sonuçlarını ortaya koyan, toplumsal barış ve huzur için, terörle mücadele kararlılığından taviz verilmeden, hukukun üstünlüğü ilkesinden sapılmadan ve milli güvenlik kaygıları göz ardı edilmeden çerçeve metin hazırlanmaktadır.” ifadelerine yer verdi.CHP: Kişiye özel bir atıf olmayacakUmut hakkıyla ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de, şunları dile getirdi:
“Bu konuda herkesin aklının berrak olması gerekir. Demokratikleşme ile ilgili infazla ilgili Türk Ceza Kanunu içeriğinde önerilerimiz olacak terörle mücadele ile ilgili de ama şunun bilinmesi lazım burada bir kişi için veya bir grup için bir düzenleme söz konusu olmayacak. Kişiye özel kişiye özgü bir atıf olmayacak.”