Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Umut hakkı doğrudan tahliye imkanı değil
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 'umut hakkı' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Uçum, umut hakkının kişiye özel ya da Abdullah Öcalan'a yönelik bir...
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından 'Umut hakkının esasına ilişkin' başlıklı bir not paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.Uçum, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 'umut hakkı' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Uçum, umut hakkının kişiye özel ya da Abdullah Öcalan’a yönelik bir tahliye imkanı olmadığını vurgulayarak, bu hakkın genel anlamda da doğrudan tahliye anlamına gelmediğini ifade etti.
Evet, umut hakkı Feti beyin etraflıca açıkladığı gibi kişiye özgü veya Öcalan’a yönelik bir tahliye imkanı değildir. Umut hakkı genel olarak da doğrudan tahliye imkanı değildir. Umut hakkı ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm kurulmuş herkese şartla salıverme imkanının doğru ifadeyle umudunun verilmesidir. Yani belirtildiği üzere umut hakkı şartla salıverme umududur. Bu imkan şu anda kapsam dışında olan hükümlülere de tanındığında yine şartla salıvermenin esasları uygulanacaktır. En geç altı ayda bir değerlendirme yapacak İdare ve Gözlem Kurulunun veya itiraz halinde İnfaz Hakimliğinin kararına göre işlem yapılacaktır. Otomatik bir uygulama olmayacaktır. Umut hakkı kapsamına giren hükümlüler ise şunlardır: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını belli suçlardan alanlar, geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları ve terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar. Bu hükümlülerin kapsamına Öcalan da girmektedir. Mesele bundan ibarettir.