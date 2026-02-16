Marmara dahil 5 bölgede fırtına etkili olacak: 16 il sarı kodlu uyarı
07:05 16.02.2026 (güncellendi: 08:22 16.02.2026)
Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'de rüzgarın hızı saatte 80 km'ye varıyor. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale’nin güneyinde ve Balıkesir’in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Edirne – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Aydın – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak; yerel kuvvetli
İzmir – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; yerel kuvvetli
Muğla – 14°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Adana – 23°C – Parçalı bulutlu
Antalya – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
Hatay – 20°C – Parçalı bulutlu
Isparta – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeybatıda güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi ve batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
Ankara – 19°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Eskişehir – 18°C – Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Konya – 18°C – Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Sivas – 12°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimlerde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi ve batıda toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.
Bolu – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Düzce – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Sinop – 15°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya – 22°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Artvin – 21°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 18°C – Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Trabzon – 21°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum – 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 8°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa – 17°C – Parçalı ve az bulutlu