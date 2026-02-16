https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/marmara-dahil-5-bolgede-firtina-etkili-olacak-18-il-sari-kodlu-uyari-1103523139.html

Marmara dahil 5 bölgede fırtına etkili olacak: 16 il sarı kodlu uyarı

Marmara dahil 5 bölgede fırtına etkili olacak: 16 il sarı kodlu uyarı

Sputnik Türkiye

Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'de rüzgarın hızı saatte 80 km'ye varıyor. Afyonkarahisar... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T07:05+0300

2026-02-16T07:05+0300

2026-02-16T08:22+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/10/1097937367_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d49edfdca576aa992399f9d214c2e882.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Konya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığının, batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarıYağışların; Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Giresun, Isparta, İzmir, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Aksaray ve Karaman için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı yapıldı.Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale’nin güneyinde ve Balıkesir’in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege’de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Konya, Ankara, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeybatıda güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi ve batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra batı kesimlerde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi ve batıda toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Tokat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/duzcede-catisi-ucan-lisede-egitime-ara-verildi-1103521369.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, istanbul hava durumu