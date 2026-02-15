Türkiye
Düzce'de çatısı uçan lisede eğitime ara verildi
Düzce'de çatısı uçan lisede eğitime ara verildi
Düzce'de akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının büyük bir bölümü okulun bahçesine savruldu. Okul binasının ön cephesinde de çatıdan kopan parçalar nedeniyle hasar meydana geldi.Polis okulun bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı.İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer son duruma ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:Ayrıca rüzgar Yeni Mahalle'de bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.
22:28 15.02.2026
Düzce'de kuvvetli rüzgar bir lisenin çatısının büyük bir bölümünü uçurdu. Okulun binasında da meydana gelen hasar nedeniyle okul yarın tatil edildi. Okulda tatil süresinin uzatılması da gündemde.
Düzce'de akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısının büyük bir bölümü okulun bahçesine savruldu. Okul binasının ön cephesinde de çatıdan kopan parçalar nedeniyle hasar meydana geldi.
Polis okulun bulunduğu caddeye güvenlik şeridi çekerek giriş çıkışları kapattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer son duruma ilişkin şu bilgilendirmede bulundu:

Buraya çok yakın bir pansiyon var. Pansiyondaki öğrencilerimizi de bugün başka bir pansiyona naklederek psikolojik sağlamlıkları açısından tedbir alacağız. Olay gerçekleşir gerçekleşmez ekip arkadaşlarımızla buraya geldik ve yerinde inceledik. İl Özel İdaresi ile konuştuk. Yarın sabah hemen çalışmalara başlayacaklar. Aynı zamanda diğer okullardaki personellerimiz de okul bahçesine gelmiş olan kalıntıları almış olacak. Bir gün süreyle okulumuzu tatil ettik. Yarınki duruma göre tatilin süresiyle ilgili kanaatimiz oluşacak.

Ayrıca rüzgar Yeni Mahalle'de bir evin çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar park halindeki bir aracın üzerine düşerek hasara yol açtı.
