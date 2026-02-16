https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/mansur-yavas-adli-surecler-uzerinden-algi-operasyonu-yapilmak-isteniyor-benim-kendimden-en-ufak-1103545112.html

Mansur Yavaş: Adli süreçler üzerinden algı operasyonu yapılmak isteniyor, benim kendimden en ufak şüphem yok

Mansur Yavaş: Adli süreçler üzerinden algı operasyonu yapılmak isteniyor, benim kendimden en ufak şüphem yok

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yürüyen adli süreçler üzerinden bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Kendimden en ufak şüphem yok çünkü... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T17:42+0300

2026-02-16T17:42+0300

2026-02-16T17:53+0300

poli̇ti̇ka

mansur yavaş

abb

ankara büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102739403_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bebd4b54959516406e39d16ead5d1135.jpg

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında algı operasyonu yapıldığını söyledi. Yavaş'ın açıklaması, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın suçlamalarının ardından geldi.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisi aleyhinde medya üzerinden "bilinçli bir kampanya yürütüldüğünü" öne sürdü.X hesabından "Son günlerde belli çevreler tarafından bilinçli biçimde yürütülen bir kampanyayı dikkatle izliyorum" diye yazan Yavaş, şunları kaydetti:Mesajının devamında "Benim kendimden en ufak şüphem yok. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullanan Yavaş, "Hâl böyle iken; kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz" ifadelerini kullandı.MHP'li Yıldırım: Yavaş birinci şüpheliYavaş'ın X paylaşımı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın dünkü açıklamalarının ardından geldi. Yıldırım dün Ankara'da katıldığı bir etkinlikte, yargının önünde Mansur Yavaş'ın "birinci şüpheli" olduğu beş ayrı dosya bulunduğunu iddia etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/chpden-istifa-etmisti-kecioren-belediye-baskani-mesut-ozarslandan-ozgur-ozel-hakkinda-suc-duyurusu--1103366457.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mansur yavaş, abb, ankara büyükşehir belediyesi