Mansur Yavaş: Adli süreçler üzerinden algı operasyonu yapılmak isteniyor, benim kendimden en ufak şüphem yok
Mansur Yavaş: Adli süreçler üzerinden algı operasyonu yapılmak isteniyor, benim kendimden en ufak şüphem yok
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yürüyen adli süreçler üzerinden bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Kendimden en ufak şüphem yok çünkü... 16.02.2026
ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında algı operasyonu yapıldığını söyledi. Yavaş'ın açıklaması, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın suçlamalarının ardından geldi.Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisi aleyhinde medya üzerinden "bilinçli bir kampanya yürütüldüğünü" öne sürdü.X hesabından "Son günlerde belli çevreler tarafından bilinçli biçimde yürütülen bir kampanyayı dikkatle izliyorum" diye yazan Yavaş, şunları kaydetti:Mesajının devamında "Benim kendimden en ufak şüphem yok. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullanan Yavaş, "Hâl böyle iken; kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz" ifadelerini kullandı.MHP'li Yıldırım: Yavaş birinci şüpheliYavaş'ın X paylaşımı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın dünkü açıklamalarının ardından geldi. Yıldırım dün Ankara'da katıldığı bir etkinlikte, yargının önünde Mansur Yavaş'ın "birinci şüpheli" olduğu beş ayrı dosya bulunduğunu iddia etti.
17:42 16.02.2026 (güncellendi: 17:53 16.02.2026)
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Yürüyen adli süreçler üzerinden bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Kendimden en ufak şüphem yok çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok. Kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz." dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında algı operasyonu yapıldığını söyledi. Yavaş'ın açıklaması, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın suçlamalarının ardından geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, kendisi aleyhinde medya üzerinden "bilinçli bir kampanya yürütüldüğünü" öne sürdü.
X hesabından "Son günlerde belli çevreler tarafından bilinçli biçimde yürütülen bir kampanyayı dikkatle izliyorum" diye yazan Yavaş, şunları kaydetti:
"Yürüyen adli süreçler üzerinden bir algı operasyonu yapılmak isteniyor. Nisan 2019'dan bu yana hakkımda 100'ün üzerinde şikâyet yapılmıştır. Bu dosyaların büyük bölümünde ifadem dahi alınmamıştır. Danıştay'da ise iki dosyam bulunmaktadır: Bunlardan biri Dodurga bölgesinde imar rantına karşı duruşumuz nedeniyle, diğeri ise kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreç kapsamında, denetim görevimi yerine getirmediğim iddiasıyla açılmıştır."
Mesajının devamında "Benim kendimden en ufak şüphem yok. Çünkü saklayacak hiçbir şeyim yok" ifadelerini kullanan Yavaş, "Hâl böyle iken; kimse bizi siyasi operasyonların ve itibarsızlaştırma çabalarının bir figüranı yapamaz" ifadelerini kullandı.

MHP'li Yıldırım: Yavaş birinci şüpheli

Yavaş'ın X paylaşımı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ın dünkü açıklamalarının ardından geldi. Yıldırım dün Ankara'da katıldığı bir etkinlikte, yargının önünde Mansur Yavaş'ın "birinci şüpheli" olduğu beş ayrı dosya bulunduğunu iddia etti.
