Madagaskar’da felaket: Can kaybı 59’a yükseldi, yüzbinler etkilendi

Madagaskar’da felaket: Can kaybı 59’a yükseldi, yüzbinler etkilendi

Madagaskar’ın doğusunu vuran Gezani Tropikal Siklonu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 59’a çıktı. Şiddetli rüzgar ve seller binlerce evi yıktı, yüzbinlerce... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Madagaskar’ın doğusunda etkili olan Gezani Tropikal Siklonu’nun yol açtığı yıkımın boyutu ağırlaşıyor. Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, can kaybının 59’a yükseldiği bildirildi.Açıklamada, sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle 804 kişinin ağır yaralandığı, 15 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Yaklaşık 16 bin 400 kişinin evlerinden edildiği, toplamda 423 bin 986 kişinin afetten etkilendiği kaydedildi.Ülkenin beş bölgesindeki 25 ilçede geniş çaplı hasar meydana geldiği belirtildi. Binlerce evin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü, altyapı ve tarım alanlarında ciddi tahribat oluştuğu ifade edildi.Arama-kurtarma çalışmaları sürüyorYetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Afet bölgelerine gıda, temiz su ve tıbbi malzeme ulaştırılması için ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarının sahada olduğu aktarıldı.Saatte 185 kilometreyi aşan rüzgar hızının sele ve toprak kaymalarına yol açtığı belirtildi. Gezani’nin, iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin hayatını kaybettiği Fytia Tropikal Siklonu’nun ardından ülkeyi etkileyen ikinci büyük fırtına olduğu hatırlatıldı.Kasım-mart ayları arasında yoğunlaşan kasırga sezonunda ülkede sık sık can ve mal kaybı yaşandığı ifade edildi.

