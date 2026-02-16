https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kuzey-korede-kurskta-savasan-askerlerin-anisina-bir-cadde-yapildi-acilis-torenine-ulke-lideri-de-1103531720.html

Kuzey Kore’de, Kursk’ta savaşan askerlerin anısına bir cadde yapıldı: Açılış törenine ülke lideri de katıldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni Ukraynalı işgalcilerden temizleme operasyonuna katılan Kuzey Koreli askerlerin anısına inşa edilen... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre, Kursk Bölgesi’nde savaşan Kuzey Koreli askerlerin anısına başkent Pyongyang’da bir cadde yapıldı. Saebyeol (Korece ‘Yeni Yıldız’ demek) Caddesi'nin tamamlanmasını kutlamak için düzenlenen görkemli törene ülke lideri Kim Jong-un da katıldı.Haberde, “Bu eşsiz anıtsal mimari yapılar grubu, yurtdışı askeri operasyonlarda görev alan ve en ufak bir tereddüt bile göstermeden, büyük vatanımız Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ölümsüz onuru ve ebedi refahı için canlarını feda eden kahraman askerlerin yıldız gibi parlayan muhteşem başarılarını sonsuza dek aktarma kararlılığını somutlaştırıyor” ifadesi kullanıldı.Kim Jong-un, tören konuşmasında, yeni caddenin “Pyongyang'ın tarihine, Kore'nin gücünü somutlaştıran kahramanlık dolu bir dönemi kazıdığını" ve ülke için bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.Törenin ardından ülke lideri, Kursk Bölgesi’nde ölen askerlerin aileleriyle görüştü. Bu ailelerin, Saebyeol Caddesi’ndeki yeni evlere yerleştirileceği ifade edildi.2025 Nisan ayında Kuzey Kore, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca Rusya'ya toprak bütünlüğünü sağlamaya yardım etmek amacıyla asker gönderdiğini resmen teyit etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'ne sızan Ukraynalı birliklerin püskürtülmesine katkı sunan Kuzey Kore ordusuna teşekkürlerini sunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Kuzey Koreli askerlerin Kursk Bölgesi’nin temizlenmesindeki katılımının, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin ‘yenilmez kardeşlik’ olarak tanımlanabileceğinin doğrudan teyidi olduğunun altını çizmişti.

