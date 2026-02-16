Batı medyası: Münih toplantısı, ABD-Avrupa bağının koptuğunu gösterdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bati-medyasi-munih-toplantisi-abd-avrupa-baginin-koptugunu-gosterdi-1103528773.html
Münih Güvenlik Konferansı'nın, ABD ile Avrupa arasındaki bağların koptuğunu ortaya koyduğu belirtildi. 16.02.2026
2026-02-16T10:51+0300
2026-02-16T10:51+0300
2026-02-16T10:53+0300
Politico gazetesi, ABD'nin Münih Güvenlik Konferansı'nda geçen yıldan farklı olarak daha az saldırgan olduğuna dikkat çekti.Gazetenin yazısında, "Ancak toplantı, ittifakın işlemeye devam etmesine rağmen, Atlantik'in iki yakasını on yıllarca birbirine bağlayan eski düzenin paramparça olduğunu gösterdi. Düzenli olarak yaşanan çalkantılar göz önüne alındığında, ilişkinin nasıl daha da gelişebileceği konusunda bir fikir birliği yok" yorumuna yer verildi.Letonya Başbakanı Evika Silina, Politico'ya yaptığı açıklamada, tarafların artık eskisi gibi iş yapamayacağını dile getirdi.Avrupa'da faaliyet gösteren bir şirketin adı açıklanmayan CEO'su da, geçen yıl kaybedilen güvenin yeniden tesis edilmesinin bir nesil alacağını söyledi.
Münih Güvenlik Konferansı’nın, ABD ile Avrupa arasındaki bağların koptuğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Politico gazetesi, ABD’nin Münih Güvenlik Konferansı’nda geçen yıldan farklı olarak daha az saldırgan olduğuna dikkat çekti.
Gazetenin yazısında, “Ancak toplantı, ittifakın işlemeye devam etmesine rağmen, Atlantik'in iki yakasını on yıllarca birbirine bağlayan eski düzenin paramparça olduğunu gösterdi. Düzenli olarak yaşanan çalkantılar göz önüne alındığında, ilişkinin nasıl daha da gelişebileceği konusunda bir fikir birliği yok” yorumuna yer verildi.
Letonya Başbakanı Evika Silina, Politico’ya yaptığı açıklamada, tarafların artık eskisi gibi iş yapamayacağını dile getirdi.
Avrupa'da faaliyet gösteren bir şirketin adı açıklanmayan CEO'su da, geçen yıl kaybedilen güvenin yeniden tesis edilmesinin bir nesil alacağını söyledi.