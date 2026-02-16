Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bati-medyasi-munih-toplantisi-abd-avrupa-baginin-koptugunu-gosterdi-1103528773.html
Batı medyası: Münih toplantısı, ABD-Avrupa bağının koptuğunu gösterdi
Batı medyası: Münih toplantısı, ABD-Avrupa bağının koptuğunu gösterdi
Sputnik Türkiye
Münih Güvenlik Konferansı’nın, ABD ile Avrupa arasındaki bağların koptuğunu ortaya koyduğu belirtildi. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T10:51+0300
2026-02-16T10:53+0300
dünya
münih güvenlik konferansı
abd
avrupa
batı
nato
politico
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093726073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ac8eae6d8b4d198e599225b43d13d9f.jpg
Politico gazetesi, ABD’nin Münih Güvenlik Konferansı’nda geçen yıldan farklı olarak daha az saldırgan olduğuna dikkat çekti.Gazetenin yazısında, “Ancak toplantı, ittifakın işlemeye devam etmesine rağmen, Atlantik'in iki yakasını on yıllarca birbirine bağlayan eski düzenin paramparça olduğunu gösterdi. Düzenli olarak yaşanan çalkantılar göz önüne alındığında, ilişkinin nasıl daha da gelişebileceği konusunda bir fikir birliği yok” yorumuna yer verildi.Letonya Başbakanı Evika Silina, Politico’ya yaptığı açıklamada, tarafların artık eskisi gibi iş yapamayacağını dile getirdi.Avrupa'da faaliyet gösteren bir şirketin adı açıklanmayan CEO'su da, geçen yıl kaybedilen güvenin yeniden tesis edilmesinin bir nesil alacağını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/rusya-disisleri-kiev-rejimi-bir-teror-hucresine-donustu-1103527904.html
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093726073_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d923461da9ef0ab6064dd7af98a2ae1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
münih güvenlik konferansı, abd, avrupa, batı, nato, politico
münih güvenlik konferansı, abd, avrupa, batı, nato, politico

Batı medyası: Münih toplantısı, ABD-Avrupa bağının koptuğunu gösterdi

10:51 16.02.2026 (güncellendi: 10:53 16.02.2026)
© AP Photo / Matthias SchraderMünih Güvenlik Konferansı
Münih Güvenlik Konferansı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Abone ol
Münih Güvenlik Konferansı’nın, ABD ile Avrupa arasındaki bağların koptuğunu ortaya koyduğu belirtildi.
Politico gazetesi, ABD’nin Münih Güvenlik Konferansı’nda geçen yıldan farklı olarak daha az saldırgan olduğuna dikkat çekti.
Gazetenin yazısında, “Ancak toplantı, ittifakın işlemeye devam etmesine rağmen, Atlantik'in iki yakasını on yıllarca birbirine bağlayan eski düzenin paramparça olduğunu gösterdi. Düzenli olarak yaşanan çalkantılar göz önüne alındığında, ilişkinin nasıl daha da gelişebileceği konusunda bir fikir birliği yok” yorumuna yer verildi.
Letonya Başbakanı Evika Silina, Politico’ya yaptığı açıklamada, tarafların artık eskisi gibi iş yapamayacağını dile getirdi.
Avrupa'da faaliyet gösteren bir şirketin adı açıklanmayan CEO'su da, geçen yıl kaybedilen güvenin yeniden tesis edilmesinin bir nesil alacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri: Kiev rejimi bir terör hücresine dönüştü
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала