Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı: 'Mahsullerin bir bölümü kurtarılabilir'

Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı: 'Mahsullerin bir bölümü kurtarılabilir'

Türkiye'nin farklı illerini etkisi altına alan yağışlı hava Kahramanmaraş'ta da etkisini sürdürüyor. Kentte binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı... 16.02.2026

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde etkili olan kar ve ardından bir haftadır etkisini gösteren yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.İlçeye bağlı Beyoğlu, Minehöyük, Ceceli, Akçalı ve Şekeroba mahalleleri sınırları içerisinde ekili tarım arazilerinin büyük bölümü sular altında kaldı.Minehöyük Mahalle Muhtarı Hıdır Çiftçi, son bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle Sağlık Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını belirtti.Üreticilerin zor durumda kaldığını anlatan Çiftçi, konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini söyledi.Çiftçi Hasan Kocamaz da son yağışlarla birlikte buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönüm ekili arazisinin su altında kaldığını ifade ederek tahliye kanallarının genişletilmesi durumunda mahsullerin bir bölümünün kurtarılabileceğini düşündüğünü söyledi.

