Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı: 'Mahsullerin bir bölümü kurtarılabilir'
Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı: 'Mahsullerin bir bölümü kurtarılabilir'
Sputnik Türkiye
türki̇ye
kahramanmaraş
yağış
sağanak yağış
tarım
türki̇ye
kahramanmaraş
kahramanmaraş, yağış, sağanak yağış, tarım
kahramanmaraş, yağış, sağanak yağış, tarım

Kahramanmaraş'ta binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı: 'Mahsullerin bir bölümü kurtarılabilir'

20:25 16.02.2026 (güncellendi: 21:40 16.02.2026)
© AA / Mehmet KasapkaraKahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bir haftadır etkili olan yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA / Mehmet Kasapkara
Abone ol
Türkiye'nin farklı illerini etkisi altına alan yağışlı hava Kahramanmaraş'ta da etkisini sürdürüyor. Kentte binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönüm arazisinin su altında kaldığını ifade eden çiftçi tahliye kanallarının genişletilmesi durumunda mahsullerin bir bölümünün kurtarılabileceğini söyledi.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde etkili olan kar ve ardından bir haftadır etkisini gösteren yağmur nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı.
İlçeye bağlı Beyoğlu, Minehöyük, Ceceli, Akçalı ve Şekeroba mahalleleri sınırları içerisinde ekili tarım arazilerinin büyük bölümü sular altında kaldı.
Minehöyük Mahalle Muhtarı Hıdır Çiftçi, son bir haftadır etkili olan yağış nedeniyle Sağlık Ovası'nda yaklaşık 20 bin dönüm tarım arazisinin su altında kaldığını belirtti.
Üreticilerin zor durumda kaldığını anlatan Çiftçi, konuyla ilgili yetkililerden destek beklediklerini söyledi.
Çiftçi Hasan Kocamaz da son yağışlarla birlikte buğday ve arpa ekili yaklaşık 150 dönüm ekili arazisinin su altında kaldığını ifade ederek tahliye kanallarının genişletilmesi durumunda mahsullerin bir bölümünün kurtarılabileceğini düşündüğünü söyledi.
