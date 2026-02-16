Kadın hakimi vuran savcı için istenen ceza belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kadin-hakimi-vuran-savci-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1103550470.html
Kadın hakimi silahla yaralayan savcı M.Ç.K. hakkında 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T23:38+0300
2026-02-16T23:38+0300
2026-02-16T23:38+0300
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nde görev yapan kadın hakimi silahla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan savcı M.Ç.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, taraflar arasında bir süre duygusal ilişki yaşandığı, ayrılığın ardından şüphelinin hakimi başka bir şehre tayin olmaya zorladığı, tehdit ve ısrarlı takipte bulunduğu öne sürüldü. Şüphelinin çeşitli iletişim yollarıyla baskı kurduğu ve olay günü adliyedeki odasında çıkan tartışmada silahla ateş ederek hakimi ağır yaraladığı belirtildi.Savcı M.Ç.K’nin 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
türki̇ye
