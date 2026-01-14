https://anlatilaninotesi.com.tr/20260114/kadin-hakimi-silahla-yaralayan-savciya-tutuklama-talebi-1102736148.html

Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı

Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı M.Ç.K., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi’nde görevli üye kadın hakim A.K., istinaftaki odasında silahlı saldırıya uğradı. Hakimi yaralayan savcı M.Ç.K.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.İfade özel büroda alındıSavcı M.Ç.K.’nin ifadesi, Özel Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Ercan Devrim tarafından alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.İkinci kurşun yan odaya isabet ettiSoruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, şüphelinin olay sırasında iki kez ateş açtığı, kurşunlardan birinin duvara çarparak yan odadaki mahkeme başkanının koltuğuna isabet ettiği öğrenildi. O esnada ilgili hakimin odada bulunmadığı belirtildi.Hakimin hayati tehlikesi yokSaldırının ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan hakim A.K.’nin kasığından yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve ameliyata alındığı bildirildi.Geçmişte birlikte görev yapmışlarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli savcı ile yaralanan hakimin geçmişte Anadolu Adliyesi’nde asliye ceza mahkemesinde birlikte görev yaptıkları tespit edildi.İkinci atışı hükümlü çaycı engellediOdasında hakime ateş eden savcının ikinci kez ateş etmek istediği sırada, odada bulunan Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü çaycı Y.K.’nin müdahalesiyle engellendiği bilgisi soruşturma dosyasına yansıdı.

