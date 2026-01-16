https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/ozel-hastanelerde-otopark-tartismasi-saatlik-400-tlye-kadar-ucret-aliniyor-hakem-heyetine-basvurun-1102789260.html

Özel hastanelerde otopark tartışması: Saatlik 400 TL’ye kadar ücret alınıyor, 'hakem heyetine başvurun'

Özel hastanelerde otopark tartışması: Saatlik 400 TL'ye kadar ücret alınıyor, 'hakem heyetine başvurun'

Özel hastaneler, bu kez otopark ücretleri ile gündemde. Kanunen ücretsiz sunulması gereken otopark hizmetleri, birçok özel hastanede ek gelir kalemine dönüştü. Bazı hastanelerde saatlik ücretin 400 TL’ye kadar çıktığı, vale hizmeti adı altında daha yüksek bedeller talep edildiği belirtiliyor.Hastaneler alan yetersizliğini gerekçe gösteriyorSabah'ın haberine göre, artan ücretler karşısında vatandaşlar duruma tepki gösterirken, özel hastaneler ise otopark alanlarının yetersiz olduğunu, bu nedenle ek alan kiralamak zorunda kaldıklarını savunuyor. Ancak yürürlükteki mevzuat, bu gerekçelerin geçerli olmadığını ortaya koyuyor.Mevzuat açık: Otopark ücretsiz olmak zorundaÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan Otopark Yönetmeliği’nin 5. maddesi, hastanelerde otopark ihtiyacının bina bünyesinde ya da parselinde karşılanmasını zorunlu kılıyor. Parsel içinde mümkün olmaması halinde ise komşu parsellerde otopark oluşturulması gerekiyor. Bu düzenleme, hastanelerin otopark hizmetini ücretsiz sunma yükümlülüğünü açıkça ortaya koyuyor.Vale adı altında yüksek bedellerŞikâyet platformlarına yansıyan örneklerde, acil servise gelen hastalardan dahi otopark ücreti alındığı, fiş talep edilmediği sürece ödeme belgesi verilmediği ifade ediliyor. Bazı fişlerde ise hizmet bedelinin “vale hizmeti” olarak gösterildiği dikkat çekiyor.'Fişle birlikte hakem heyetine başvurun'Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, Özel Hastaneler Yönetmeliği gereği hastanelerin otopark bulundurmak zorunda olduğunu hatırlatarak, birçok özel hastanenin bu alanları üçüncü kişilere kiralayarak gelir elde ettiğini söyledi. Ağaoğlu, ücret ödeyen vatandaşların fiş ve sağlık hizmeti belgeleriyle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceğini vurguladı.Yönetmelik güncellendi, alan genişletildiArtan şikâyetlerin ardından 27 Aralık 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, hastaneler için öngörülen otopark birim alanı 75 metrekareden 85 metrekareye çıkarıldı.

