Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-bir-ilceye-yarin-9-saat-su-verilmeyecek-1103529315.html
İstanbul'da bir ilçeye yarın 9 saat su verilmeyecek
İstanbul'da bir ilçeye yarın 9 saat su verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyecek. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T11:09+0300
2026-02-16T11:09+0300
türki̇ye
hadımköy
i̇ski̇
su kesintisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İstanbul'da, Hadımköy Su Deposu'ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyecek. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/aski-baraj-doluluk-oranlarini-acikladi-ankarada-yagislar-barajlara-yaradi-mi--1103197234.html
türki̇ye
hadımköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hadımköy, i̇ski̇, su kesintisi
hadımköy, i̇ski̇, su kesintisi

İstanbul'da bir ilçeye yarın 9 saat su verilmeyecek

11:09 16.02.2026
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA
Abone ol
İstanbul'da Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul'da, Hadımköy Su Deposu'ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.

Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?

Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.
Ankara baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2026
TÜRKİYE
ASKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: Ankara'da yağışlar barajlara yaradı mı?
2 Şubat, 12:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала