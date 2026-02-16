https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-bir-ilceye-yarin-9-saat-su-verilmeyecek-1103529315.html

İstanbul'da bir ilçeye yarın 9 saat su verilmeyecek

İstanbul'da Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyecek. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

türki̇ye

hadımköy

i̇ski̇

su kesintisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg

İstanbul'da, Hadımköy Su Deposu'ndaki çalışmalar nedeniyle yarın Arnavutköy'deki bazı mahallelere 9 saat süreyle su verilemeyecek. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Hadımköy'deki su deposu sahasında yeni terfi merkezine ait bağlantı çalışmaları yapılacak.Hangi mahallelerde su kesintisi yapılacak?Bu kapsamda, yarın saat 09.00-18.00'de, Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören ve Yeşilbayır mahallelerinde su kesintisi uygulanacak.

türki̇ye

hadımköy

hadımköy, i̇ski̇, su kesintisi