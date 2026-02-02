https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/aski-baraj-doluluk-oranlarini-acikladi-ankarada-yagislar-barajlara-yaradi-mi--1103197234.html

ASKİ baraj doluluk oranlarını açıkladı: Ankara'da yağışlar barajlara yaradı mı?

Ankara’nın barajlarındaki su seviyesi yükselişini koruyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 1 Şubat 2026 itibarıyla Ankara barajlarının güncel doluluk ve aktif su oranlarını açıkladı.Ankara'da baraj doluluk oranı ne?Ankara’daki barajların toplam doluluk oranında yukarı yönlü bir seyir gözlemleniyor. 29 Ocak’ta yüzde 12,88 seviyesinde bulunan doluluk oranı, 30 Ocak’ta yüzde 13,03’e yükseldi. Artış eğilimi devam ederek, 31 Ocak itibarıyla yüzde 13,69’a ulaştı. Bugün ise bu oran yükseliş kaydederek 14,36 olarak ölçüldü.Eriyen karlar baraja yaradı mı?Ankara’nın başlıca içme suyu kaynakları arasında yer alan Kurtboğazı Barajı’nda, karların erimesi ve son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte su seviyelerinde kademeli bir yükseliş gözleniyor.Başkent, uzun süredir kuraklığın etkisi altında kalırken, yağışların azalması nedeniyle kent genelinde zaman zaman su kesintileri yaşanmış ve vatandaşlar olumsuz etkilenmişti. Ancak bahar aylarına sarkan yağışlar ve özellikle yüksek kesimlerde biriken karların erimesi, barajlara sınırlı da olsa nefes aldırdı. Bu süreçten Kurtboğazı Barajı da olumlu etkilendi.Eriyen kar sularının ve yağmurun baraja ulaşmasıyla doluluk oranında artış yaşanırken, yetkililer bu yükselişin umut verici olduğunu ancak su seviyelerinin halen dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.Baraj doluluk oranlarıEn yüksek doluluk yüzde 100 İle Kesikköprü Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 3,89 ile Akyar Barajı’nda ölçüldü.

