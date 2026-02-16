Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrailliler önce Mesudiye İstasyonu'na sonra da Batı Şeria'daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı
İsrailliler önce Mesudiye İstasyonu’na sonra da Batı Şeria'daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı
Batı Şeria’da yer alan tarihi Hicaz Demiryolu’nun önemli bir durağı olan Mesudiye Tren İstasyonu, İsraillilerin hedefi oldu. Arkeolojik alana İsrail bayrakları... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Batı Şeria'da gerilim, tarihi miras alanlarına yapılan müdahalelerle yeni bir boyut kazandı. Nablus’a bağlı Burka köyünde bulunan tarihi El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı. Bölgedeki arkeolojik alana İsrail bayrakları asılırken, alanın girişine demir kapılar yerleştirilerek kontrol sağlanmaya çalışıldı. Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, bu adımın bölgeyi tamamen ilhak etmek için bir "oldubitti" çabası olduğunu ve saldırıların sistematik bir ispatı niteliği taşıdığını vurguladı.5 bin dönüm araziye el konulduİsrail yönetiminin bölgedeki ihlalleri sadece bayrak asmakla sınırlı kalmadı. Desuki’nin açıklamalarına göre, çeşitli bahaneler üretilerek bölgedeki yaklaşık 5 bin dönüm arazi İsrail tarafından müsadere edildi. El konulan bu geniş arazinin içerisinde, Sultan 2. Abdülhamit döneminden kalma arkeolojik alan ve stratejik tarım arazileri de bulunuyor. Ayrıca bölgede kaçak yerleşim birimi kuran İsraillilerin, yerli halkın mülkiyet haklarını hiçe saydığı belirtiliyor.Filistinli çiftçiler ve hayvancılık tehdit altındaBölgedeki işgal faaliyetleri, yerel halkın en temel geçim kaynaklarını baltalıyor. İsraillilerin ekili alanlara zarar vermesi ve Filistinli çiftçiler için hayati öneme sahip arazilere erişimi engellemesi, bölgede ekonomik bir dar boğaz yaratıyor. Desuki, çiftçilerin kendi topraklarına ulaşmaya çalışırken ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığını, bu durumun hem tarımı hem de hayvan otlatma faaliyetlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.Hicaz Demiryolu’nun mirası hedefteSaldırıya uğrayan El-Mesudiye, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen tarihi Hicaz Demiryolu'nun en kritik istasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlayan bu kültürel miras, uzun süredir Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından tahrip edilme ve el konulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
İsrailliler önce Mesudiye İstasyonu’na sonra da Batı Şeria'daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı

11:50 16.02.2026 (güncellendi: 12:05 16.02.2026)
Batı Şeria’da yer alan tarihi Hicaz Demiryolu’nun önemli bir durağı olan Mesudiye Tren İstasyonu, İsraillilerin hedefi oldu. Arkeolojik alana İsrail bayrakları asılarak bölgeye demir kapılar yerleştirildi. 5 bin dönümlük devasa bir alanın el konulduğu bölgede, Filistinli çiftçilerin can güvenliği ve geçim kaynakları ciddi risk altında.
Batı Şeria'da gerilim, tarihi miras alanlarına yapılan müdahalelerle yeni bir boyut kazandı. Nablus’a bağlı Burka köyünde bulunan tarihi El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğradı. Bölgedeki arkeolojik alana İsrail bayrakları asılırken, alanın girişine demir kapılar yerleştirilerek kontrol sağlanmaya çalışıldı. Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, bu adımın bölgeyi tamamen ilhak etmek için bir "oldubitti" çabası olduğunu ve saldırıların sistematik bir ispatı niteliği taşıdığını vurguladı.

5 bin dönüm araziye el konuldu

İsrail yönetiminin bölgedeki ihlalleri sadece bayrak asmakla sınırlı kalmadı. Desuki’nin açıklamalarına göre, çeşitli bahaneler üretilerek bölgedeki yaklaşık 5 bin dönüm arazi İsrail tarafından müsadere edildi. El konulan bu geniş arazinin içerisinde, Sultan 2. Abdülhamit döneminden kalma arkeolojik alan ve stratejik tarım arazileri de bulunuyor. Ayrıca bölgede kaçak yerleşim birimi kuran İsraillilerin, yerli halkın mülkiyet haklarını hiçe saydığı belirtiliyor.

Filistinli çiftçiler ve hayvancılık tehdit altında

Bölgedeki işgal faaliyetleri, yerel halkın en temel geçim kaynaklarını baltalıyor. İsraillilerin ekili alanlara zarar vermesi ve Filistinli çiftçiler için hayati öneme sahip arazilere erişimi engellemesi, bölgede ekonomik bir dar boğaz yaratıyor. Desuki, çiftçilerin kendi topraklarına ulaşmaya çalışırken ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığını, bu durumun hem tarımı hem de hayvan otlatma faaliyetlerini durma noktasına getirdiğini ifade etti.

Hicaz Demiryolu’nun mirası hedefte

Saldırıya uğrayan El-Mesudiye, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen tarihi Hicaz Demiryolu'nun en kritik istasyonlarından biri olma özelliğini taşıyor. Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlayan bu kültürel miras, uzun süredir Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından tahrip edilme ve el konulma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.
