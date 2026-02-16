İsmet Özçelik, Tahran’dan bildirdi: Hayat normal görünüyor ancak ekonomi hala sıkıntılı

Ankara'da neyse, Tahran'daki durum da aynı. Şaşırdım mı derseniz, biraz da şaşırdım. Biraz daha farklı bir şey bekliyordum. Hani acaba daha bir tedirginlik mi var? İnsanlar daha bir işte temkinli mi bakarlar falan diye. Gayet normal. Başörtü meselesi de çözülmüş. Sokaklarda %50, %50 diyebilirim. Başı açıklar, başı kapalı olanlar. Yani artık başörtüsü takmayan kadınlar rahat rahat Tahran'da gezebiliyor. Bu mesele önemli ölçüde aşılmış. Ayın 11'indeki yürüyüşte, başı açıklar, kapanılar, hepsi kol kola idi. Hepsi kol kola. Tahran'ın kuzeyi biraz Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Şişli, Beşiktaş gibi fiyatlanabilir. Mesela belki buralarda hatta yani oran %50'nin üstünde olabilir başörtüsüler. Diğer diyelim ki güneye doğru gittiğinizde belki biraz fazla olabilir başı kapalı olanlar. Tanıdığım var orada benim, onunla konuştuk. Dedi ki ya mesela biz artık bu sorun olmaktan gitmez. Mesela benim eşim kapalıdır dedi ama baldızımın başı açıktır dedi. Hiçbir sorun yaşamıyoruz dedi. Ben zaten rahmetli reisinin Tahran'da düzenlediği bir gazete toplantısı vardı. Ölmeden kısa bir süre önce. O toplantıya da davetliydim, konuşmacıydım. Oraya da gittiğimde kaldığım otelin lobisinde ve çevresinde de böyle başı açık kadınlarla karşılaşınca sormuştum oradaki yetkililere ya serbest mi bıraktınız diye. Yani yasal bir düzenleme yapmadık ama hoşgörüyle karşılaşıyoruz dediler, demişlerdi. Hatta ben de kendilerine ya çok iyi yapmışsınız. Batı'nın bu olayı kaşınmasını önlemiş olursunuz diye sohbet etmiştim. Şu anda o mesele esas olarak bitmiş. Ekonomik sıkıntı devam ediyor. Onu hemen hemen herkes söylüyor. Zaten Pezeşkiyan da konuşmasında bunu söyledi ve halktan özür diledi. Sıkıntı var fakat yani bir devletten olmuş. O tabi dolar bazında maaşları düşürmüş. Mesela Pezeşkiyan dedi ki ülkenin devlet başkanıyız. Benim maaşımın dedi dolar karşılığı bin dolar. Eskiden dedi biz bu parayı normal çalışanlara veriyorduk dedi.