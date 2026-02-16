İsmet Özçelik, Tahran’dan bildirdi: Hayat normal görünüyor ancak ekonomi hala sıkıntılı
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Radyo Sputnik programcısı İsmet Özçelik İran ziyaretinin detaylarını paylaştı.
İran’da çoğu problemin çözüldüğünü söyleyen Özçelik, ekonomik sıkıntıların devam ettiğini ifade etti. Özçelik şunları söyledi:
Ankara'da neyse, Tahran'daki durum da aynı. Şaşırdım mı derseniz, biraz da şaşırdım. Biraz daha farklı bir şey bekliyordum. Hani acaba daha bir tedirginlik mi var? İnsanlar daha bir işte temkinli mi bakarlar falan diye. Gayet normal. Başörtü meselesi de çözülmüş. Sokaklarda %50, %50 diyebilirim. Başı açıklar, başı kapalı olanlar. Yani artık başörtüsü takmayan kadınlar rahat rahat Tahran'da gezebiliyor. Bu mesele önemli ölçüde aşılmış. Ayın 11'indeki yürüyüşte, başı açıklar, kapanılar, hepsi kol kola idi. Hepsi kol kola. Tahran'ın kuzeyi biraz Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Şişli, Beşiktaş gibi fiyatlanabilir. Mesela belki buralarda hatta yani oran %50'nin üstünde olabilir başörtüsüler. Diğer diyelim ki güneye doğru gittiğinizde belki biraz fazla olabilir başı kapalı olanlar. Tanıdığım var orada benim, onunla konuştuk. Dedi ki ya mesela biz artık bu sorun olmaktan gitmez. Mesela benim eşim kapalıdır dedi ama baldızımın başı açıktır dedi. Hiçbir sorun yaşamıyoruz dedi. Ben zaten rahmetli reisinin Tahran'da düzenlediği bir gazete toplantısı vardı. Ölmeden kısa bir süre önce. O toplantıya da davetliydim, konuşmacıydım. Oraya da gittiğimde kaldığım otelin lobisinde ve çevresinde de böyle başı açık kadınlarla karşılaşınca sormuştum oradaki yetkililere ya serbest mi bıraktınız diye. Yani yasal bir düzenleme yapmadık ama hoşgörüyle karşılaşıyoruz dediler, demişlerdi. Hatta ben de kendilerine ya çok iyi yapmışsınız. Batı'nın bu olayı kaşınmasını önlemiş olursunuz diye sohbet etmiştim. Şu anda o mesele esas olarak bitmiş. Ekonomik sıkıntı devam ediyor. Onu hemen hemen herkes söylüyor. Zaten Pezeşkiyan da konuşmasında bunu söyledi ve halktan özür diledi. Sıkıntı var fakat yani bir devletten olmuş. O tabi dolar bazında maaşları düşürmüş. Mesela Pezeşkiyan dedi ki ülkenin devlet başkanıyız. Benim maaşımın dedi dolar karşılığı bin dolar. Eskiden dedi biz bu parayı normal çalışanlara veriyorduk dedi.
Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, Türkiye’nin Afrika’da attığı stratejik adımları ve detaylarını canlı yayında anlattı.
“Ülkelerdeki ayrılıkçılığı hareketlere karşı radikal gruplara karşı Türk SİHA'ları önemli bir misyon üstleniyor” diyen Yılmaz, şunları söyledi:
Afrika'ya Türkiye'nin bakışı Batı merkezli, Avrupa merkezli bir bakış değil. Afrika'yı kendi koşulları ve kendi kaynakları içerisinde bir partner olarak değerlendiriyor Ankara ve kazan kazan anlayışını politikasının merkezine oturtuyor. Ve Afrika'da Türkiye'nin yaptığı yatırımlar o ülkelerde değer üreten yatırımlar ve aynı zamanda insani yardım faaliyetleriyle FİKA'nın, yurtdışı Türkler başkanlarının faaliyetleriyle yumuşak güç unsurlarıyla da destekleniyor. İlişkilerde savunma sanayiğimiz önemli bir yer tutuyor. Özellikle Afrika'da terörizmle mücadelede, sınır gerginliklerinde bir koruma kalkanı olarak Türk SİHA'ları önemli bir misyon üstleniyor. Ülkelerdeki ayrılıkçılığı hareketlere karşı radikal gruplara karşı Türk SİHA'ları önemli bir misyon görevinde tutuyor. Somali'de tabii çok daha derinlikli asker işbirlikleri var. Afrika'da gönderilen askerlerin eğitim süreçleri var. Libya'da gösterilen varlık, Somali'de gösterilen varlık ya da Nijerya'da yapılan stratejik anlaşmalar aslında Afrika'nın güvenliğini merkeze alan ve yerel otoritelerle yüksek işbirliğini içeriyor. Geçtiğimiz hafta Milli İstihbarat Akademisi'nin Afrika İşbirliği Stratejisi Forumu vardı. Programda Afrika'dan katılımcılarla beraber birçok ülkeden, bakan düzeyinde, akademisyen ve gazeteci düzeyinde bir yüksek katılım vardı. Savunma ve sanayi işbirliklerinin yanı sıra Türkiye'nin özellikle gönül coğrafyamız kavramıyla bölgede gösterdiği yumuşak güç faaliyetleri son derece olumlu tepkiler alıyor. Okullarımız, marif okulları, Türkiye Bursları Projesi'yle Afrika'dan gelen gençler son derece önemli sonuçlar veriyor. Son cümlemi de şöyle söyleyeyim. Programda Somali'den Denizcilik ve Limanlar Bakanı vardı ve panelde Türkçe konuştu. Türkiye'nin Afrika'daki rolünü ve Somali'yle olan işbirliklerini Türkçe anlattı. Toparlama cümlenin ne anlama geldiğini dinleyicilerimiz kavramıştır. Burada Türkiye Afrika Birliği ile diyalog halinde biliyorsun onlarda önemli bir açıklama yaptılar. İsrail'in Somaliland projesini tanımadıklarını, Afrika'nın bütünlüğünü, Afrika'daki terörizmle mücadeleyi ve ayrılıkçı hareketleri o anlamda reddeden bir süreç var. Biliyorsun Türkiye uzlaştırmacı, ara bulucu rolünü çok iyi oynuyor. Bizim uzmanlarımızın, kurumlarımızın, dışişleri bakanlarımızın çok önemli misyonlar yüklendiğini söylemek istiyorum.