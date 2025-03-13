https://anlatilaninotesi.com.tr/20250313/chp-lideri-ozel-1000-liranin-ilk-verildigi-2018de-33-kilo-hurma-aliniyormus-simdi-4-bin-liraya-6-1094494618.html

CHP lideri Özel: 1000 liranın ilk verildiği 2018'de 33 kilo hurma alınıyormuş, şimdi 4 bin liraya 6 kilo hurma alınıyor

CHP lideri Özel: 1000 liranın ilk verildiği 2018'de 33 kilo hurma alınıyormuş, şimdi 4 bin liraya 6 kilo hurma alınıyor

Sputnik Türkiye

CHP lideri Özgür Özel katıldığı iftar programında "İlk kez yaptığımız bir hesabı paylaşayım" diyerek 2018'de emeklilere verilen 1000 TL ile 33 kilo hurma... 13.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-13T23:09+0300

2025-03-13T23:09+0300

2025-03-13T23:09+0300

poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

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emekli ikramiyesi

bayram ikramiyesi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yenimahalle Belediyesi tarafından Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftar programındaki konuşmasının ana gündemini ekonomi ve emeklilere verilen bayram ikramiyesi oluşturdu. Emeklilerin bayram ikramiyelerini beklediğini dile getiren Özel şunları söyledi:Ramazanın adalet ayı olduğunu ve tokun açın halinden anladığı bir ay olduğunu kaydeden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Maalesef ülkeyi yöneten toklar, ülkede oy aldıkları, aç bıraktıkları insanın halinden anlamıyorlar" diyen Özgür Özel Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuştuklarını şöyle ifade etti:Özel, Ramazan ayında sert siyasi tartışmalar yapmaktan yana olmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir cesaret göstereceksen, Türkiye'de göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin" dediğini bir kez daha ifade etti.Erken seçim vurgusu yapan CHP lideri Özel, "'Yok, şimdi cesaretimiz yok, 2027'nin eylülünde, ekiminde görüşelim' diyorlar. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek" dedi.

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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, chp, tl, ikramiye, emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi