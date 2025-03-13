CHP lideri Özel: 1000 liranın ilk verildiği 2018'de 33 kilo hurma alınıyormuş, şimdi 4 bin liraya 6 kilo hurma alınıyor
© AA / Akın ÇeliktaşCHP Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / Akın Çeliktaş
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CHP lideri Özgür Özel katıldığı iftar programında "İlk kez yaptığımız bir hesabı paylaşayım" diyerek 2018'de emeklilere verilen 1000 TL ile 33 kilo hurma alındığını 2025 yılında ise 4 bin liraya 6 kilo hurma alınabildiğini söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yenimahalle Belediyesi tarafından Ragıp Tüzün Parkı'nda düzenlenen iftar programındaki konuşmasının ana gündemini ekonomi ve emeklilere verilen bayram ikramiyesi oluşturdu.
Emeklilerin bayram ikramiyelerini beklediğini dile getiren Özel şunları söyledi:
"2015'te Cumhuriyet Halk Partisi önerdi, 2015'te önce 7 Haziran'da 'veremezsiniz' dediler. 1 Kasım'da yani 7 Haziran seçimini kaybedince 'Biz de vereceğiz' dediler. Biz 'bir asgari ücret' diyorduk, o zaman 1450 liraydı herhalde asgari ücret. 1000 lira verdiler, biz itiraz ettik. O gün verdikleri para asgari ücretin yüzde 62'siymiş. Yani bugünkü hesaba vurursak 13 bin 700 lira değerindeymiş. Bugün emekli bayram ikramiyesini 4 bin lira yaptılar. Bugün bu 4 bin lira, asgari ücretin yüzde 18'i... Burada ilk kez yaptığımız hesabı söyleyeyim; 1000 liranın ilk verildiği 2018'de 33 kilo hurma alınıyormuş. Şimdi 4 bin liraya 6 kilo hurma alınıyor. 33 kilo hurma alan ikramiyeden, 6 kilo hurma alan ikramiyeye gerilettiler."
Ramazanın adalet ayı olduğunu ve tokun açın halinden anladığı bir ay olduğunu kaydeden Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Maalesef ülkeyi yöneten toklar, ülkede oy aldıkları, aç bıraktıkları insanın halinden anlamıyorlar" diyen Özgür Özel Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuştuklarını şöyle ifade etti:
Benim ramazanda diyeceğim bundan ibaret. Küfür duyuyorum, cevap vermiyorum. Hakaret işitiyorum, cevap vermiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, ben onların değil sizin sesinizi duyuyorum. 31 Mart'ta olduğu gibi şimdi de bir büyük zafer kazanmanın yolu, memleketin gerçek sorunlarını konuşmakta. Bu memleketin açlık sorunu var, yoksulluk sorunu var, işsizlik sorunu var. Bu memleketin gerçek sorunlarını konuşuyoruz. Bunun için de bir yola çıktık, başka şeyler konuşulsun isteyene karşı, seçim sandığını istiyoruz.
Özel, Ramazan ayında sert siyasi tartışmalar yapmaktan yana olmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bir cesaret göstereceksen, Türkiye'de göstereceksen, geçeceksin karşımıza, sandığı getireceksin cesareti öyle göstereceksin" dediğini bir kez daha ifade etti.
Erken seçim vurgusu yapan CHP lideri Özel, "'Yok, şimdi cesaretimiz yok, 2027'nin eylülünde, ekiminde görüşelim' diyorlar. Milletin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemikte. O yüzden ne kadar erken gelirse sandık, milletin yüzü o kadar erken gülecek" dedi.