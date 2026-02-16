Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
GİB duyurdu: Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamesi süresi uzatıldı
GİB duyurdu: Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamesi süresi uzatıldı
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükellefler için 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ilişkin beyan ve ödeme... 16.02.2026
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyan ve ödeme süresi tarihini değiştirdi.Duyuruya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali sona eren ve cirosu 2.5 milyon liranın altında bulunan mükelleflerin 17 Şubat’a kadar vermesi gereken beyannameler, 9 Mart Pazartesi gün sonuna kadar verilebilecek.Uzatma, beyan süresi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.
17:22 16.02.2026 (güncellendi: 17:23 16.02.2026)
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükellefler için 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ilişkin beyan ve ödeme süresi 9 Mart'a uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyan ve ödeme süresi tarihini değiştirdi.
Duyuruya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali sona eren ve cirosu 2.5 milyon liranın altında bulunan mükelleflerin 17 Şubat’a kadar vermesi gereken beyannameler, 9 Mart Pazartesi gün sonuna kadar verilebilecek.
Uzatma, beyan süresi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2025
EKONOMİ
2026'da uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile vergi ve harç tutarları açıklandı
31 Aralık 2025, 23:32
