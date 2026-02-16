https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/gib-duyurdu-deprem-bolgesinde-gecici-vergi-beyannamesi-suresi-uzatildi-1103545626.html

GİB duyurdu: Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamesi süresi uzatıldı

GİB duyurdu: Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamesi süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükellefler için 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ilişkin beyan ve ödeme... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T17:22+0300

2026-02-16T17:22+0300

2026-02-16T17:23+0300

türki̇ye

deprem

vergi

vergi borcu

vergi cezası

vergi kaçakçılığı

vergi yüzsüzleri

vergi müfettişi

basit usul vergi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyan ve ödeme süresi tarihini değiştirdi.Duyuruya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali sona eren ve cirosu 2.5 milyon liranın altında bulunan mükelleflerin 17 Şubat’a kadar vermesi gereken beyannameler, 9 Mart Pazartesi gün sonuna kadar verilebilecek.Uzatma, beyan süresi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/2026da-uygulanacak-gelir-vergisi-tarifesi-ile-vergi-ve-harc-tutarlari-aciklandi-1102401717.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, vergi, vergi borcu, vergi cezası, vergi kaçakçılığı, vergi yüzsüzleri, vergi müfettişi, basit usul vergi