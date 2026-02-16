GİB duyurdu: Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamesi süresi uzatıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/gib-duyurdu-deprem-bolgesinde-gecici-vergi-beyannamesi-suresi-uzatildi-1103545626.html
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükellefler için 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ilişkin beyan ve ödeme... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T17:22+0300
2026-02-16T17:22+0300
2026-02-16T17:23+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dd5009d2af767d5ab785854ccff05b40.jpg
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyan ve ödeme süresi tarihini değiştirdi.Duyuruya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali sona eren ve cirosu 2.5 milyon liranın altında bulunan mükelleflerin 17 Şubat’a kadar vermesi gereken beyannameler, 9 Mart Pazartesi gün sonuna kadar verilebilecek.Uzatma, beyan süresi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089426090_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c245ffc87f6322ad4097c03db3aa69c3.jpg
17:22 16.02.2026 (güncellendi: 17:23 16.02.2026)
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükellefler için 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık) ilişkin beyan ve ödeme süresi 9 Mart'a uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyan ve ödeme süresi tarihini değiştirdi.
Duyuruya göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep hali sona eren ve cirosu 2.5 milyon liranın altında bulunan mükelleflerin 17 Şubat’a kadar vermesi gereken beyannameler, 9 Mart Pazartesi gün sonuna kadar verilebilecek.
Uzatma, beyan süresi 17 Şubat olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.