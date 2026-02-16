https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/epstein-dosyasindaki-isimler-aciklandi-baglantilar-gizli-kaldi-1103541322.html
Epstein dosyasındaki isimler açıklandı: Bağlantılar gizli kaldı
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Epstein belgelerinde açıklanan isimler oldu. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Son yayınlanan Epstein belgelerinde, Epstein veya Ghislaine Maxwell ile en az bir kez yolu kesişmiş 300 ünlü isim açıklandı. Ancak isimlerin bağlantıları gizli kaldı.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, “İsimlerin konuşulduğu magazinel tartışmalar yaratılmak isteniyor, böylece gerçek gizleniyor” dedi.Özgan, şöyle anlattı:
“Önümüze bir kamyon dolusu belgeyi yığıp hadi çıkın işin içinden dediler. Bu konuda duyulan endişelerin geriye doğru gittiğini ve işin biraz daha magazinleştiğini görüyoruz. Meselenin ahlaki boyutu ve çocuklara yönelik saldırıları elbette konuşuluyor. Belgelerle ilgili birkaç gelişme var. Amerikan Adalet Bakanlığı, devlet görevlileriyle siyasi nüfuzlu kişiler başlığı adı altında bir isim listesi yayınladı. Listede hepimizin bildiği isimler var, ama mesele isimleri konuşmak değil. Bu isimler yayınlanırken bu kişilerin Epstein’la ilişkisi üzerinden bir bağlam kurulmamış olması, sadece düz şekilde isimlerin açıklanması mesele. Bu isimler nasıl geçiyor, nasıl bir ilişki içerisindelerdi açıklanmıyor. Bu isimlerle ilgili olarak bir bağlam kurulmamış. Aslında tam olarak yapılan oradaki isimlerin konuşup üzerine magazinel tartışmalar yapın ve gerçeği görmeyin denilmesi. Ancak dünya bununla yüz yüze gelmekten çekinmiyor. Fransa’da savcılık bunun için bir ekip oluşturdu. Bu belgelerde adı geçen bir diplomat Fabrice Aidan’dan bahsediyoruz. Uygunsuz içerikli siteleri izlediği tespit ediliyor. Bu kişi çocuk istismarı içeren video sitelerin izlemek ve epsteinla gizli bilgiler paylaşmakla suçlanıyor. İki suç nasıl paralel yürütülmüş tam olarak bunu görmek gerekiyor. Bu hastalıklı yapılar korunup beslenirken ülkesiyle ilgili gizli bilgileri Epstein’a vermekle suçlanıyor”