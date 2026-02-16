https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/ekrem-imamoglunun-diploma-davasi-ertelendi-1103533793.html
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi
12:51 16.02.2026 (güncellendi: 12:57 16.02.2026)
Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 4’üncü kez hakim çıktı.
Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda görülüyor. Duruşma saat 11.00 sıralarında başladı. İmamoğlu duruşmada savunma yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası, 6 Temmuz'a ertelendi.