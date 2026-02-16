Türkiye
'Darphane 1 ve 5 kuruş basmayı durdurdu' iddiasına açıklama geldi
'Darphane 1 ve 5 kuruş basmayı durdurdu' iddiasına açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımının durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T15:25+0300
2026-02-16T15:25+0300
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığı belirtildi. Söz konusu madeni paraların tedavülde olduğu vurgulanan açıklamada, talep oluşması halinde yeniden basım yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği kaydedildi
15:25 16.02.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımının durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu paraların tedavülde olduğunu açıkladı.
