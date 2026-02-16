https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/darphane-1-ve-5-kurus-basmayi-durdurdu-iddiasina-aciklama-geldi-1103541700.html
'Darphane 1 ve 5 kuruş basmayı durdurdu' iddiasına açıklama geldi
'Darphane 1 ve 5 kuruş basmayı durdurdu' iddiasına açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımının durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T15:25+0300
2026-02-16T15:25+0300
2026-02-16T15:25+0300
ekonomi̇
darphane
dezenformasyonla mücadele merkezi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103541755_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e68f87b9bd6b5ab0baef641e1f9a27c5.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığı belirtildi. Söz konusu madeni paraların tedavülde olduğu vurgulanan açıklamada, talep oluşması halinde yeniden basım yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği kaydedildi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/basvurularda-rekor-artis-yasandi-turkiyede-en-cok-degistirilen-soy-isimler-belli-oldu--1103539011.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103541755_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_db88db9406578842d8efe91110229e50.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
darphane, dezenformasyonla mücadele merkezi, türkiye cumhuriyet merkez bankası
darphane, dezenformasyonla mücadele merkezi, türkiye cumhuriyet merkez bankası
'Darphane 1 ve 5 kuruş basmayı durdurdu' iddiasına açıklama geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımının durdurulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, söz konusu paraların tedavülde olduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığı belirtildi.
Söz konusu madeni paraların tedavülde olduğu vurgulanan açıklamada, talep oluşması halinde yeniden basım yapılabileceği ifade edildi.
Ayrıca kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği kaydedildi