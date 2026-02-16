https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/darphane-1-ve-5-kurus-basmayi-durdurdu-iddiasina-aciklama-geldi-1103541700.html

'Darphane 1 ve 5 kuruş basmayı durdurdu' iddiasına açıklama geldi

16.02.2026

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiasına ilişkin bir açıklama yayımladı.Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda 1 ve 5 kuruşluk madeni para bulunduğu, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığı belirtildi. Söz konusu madeni paraların tedavülde olduğu vurgulanan açıklamada, talep oluşması halinde yeniden basım yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi gerektiği kaydedildi

