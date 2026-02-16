Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/basvurularda-rekor-artis-yasandi-turkiyede-en-cok-degistirilen-soy-isimler-belli-oldu--1103539011.html
Başvurularda rekor artış yaşandı: Türkiye'de en çok değiştirilen soy isimler belli oldu
Başvurularda rekor artış yaşandı: Türkiye'de en çok değiştirilen soy isimler belli oldu
16.02.2026
e-Devlet üzerinden sunulan isim ve soy isim değişikliği hizmetine başvurularda rekor bir artış yaşandı. Başvurularda en çok değiştirilen soy isimleri de belli oldu. Listenin ilk sırasında 'Top' soy ismi yer alıyor. Listede 'Çürük', 'Kör', 'Karabaş', 'Deli' gibi soy isimleri dikkat çekti. Argo çağrışım yapan ve sosyal baskı haline gelen soy isimleri değiştiCumhuriyet'in haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, soyadı değişikliği başvurularında son dönemde kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu. Toplumda argo çağrışımlar yapan veya günlük yaşamda sosyal baskı unsuru haline gelen soy isimler, en çok değişiklik yapılanlar listesinin merkezinde yer aldı.En çok değiştirilen soy isimler hangileri?Nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre en çok değiştirilen soy isimler sırasıyla şu şekilde sıralandı:
14:05 16.02.2026
Türkiye'de en çok değiştirilen soy isimler belli oldu. İlk sırada 'Top' soy ismi yer alırken başvurularda da rekor artış yaşandığı gözler önüne serildi.
e-Devlet üzerinden sunulan isim ve soy isim değişikliği hizmetine başvurularda rekor bir artış yaşandı. Başvurularda en çok değiştirilen soy isimleri de belli oldu. Listenin ilk sırasında 'Top' soy ismi yer alıyor. Listede 'Çürük', 'Kör', 'Karabaş', 'Deli' gibi soy isimleri dikkat çekti.

Argo çağrışım yapan ve sosyal baskı haline gelen soy isimleri değişti

Cumhuriyet'in haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, soyadı değişikliği başvurularında son dönemde kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu. Toplumda argo çağrışımlar yapan veya günlük yaşamda sosyal baskı unsuru haline gelen soy isimler, en çok değişiklik yapılanlar listesinin merkezinde yer aldı.

En çok değiştirilen soy isimler hangileri?

Nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre en çok değiştirilen soy isimler sırasıyla şu şekilde sıralandı:
Top
Koyun
Satılmış
Coşkun
Çakal
Deli
Karabaş
Çürük
Çıplak
Kör
