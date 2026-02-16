https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/basvurularda-rekor-artis-yasandi-turkiyede-en-cok-degistirilen-soy-isimler-belli-oldu--1103539011.html
Başvurularda rekor artış yaşandı: Türkiye'de en çok değiştirilen soy isimler belli oldu
16.02.2026
Cumhuriyet'in haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, soyadı değişikliği başvurularında son dönemde kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu. Toplumda argo çağrışımlar yapan veya günlük yaşamda sosyal baskı unsuru haline gelen soy isimler, en çok değişiklik yapılanlar listesinin merkezinde yer aldı.En çok değiştirilen soy isimler hangileri?Nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre en çok değiştirilen soy isimler sırasıyla şu şekilde sıralandı:
e-Devlet üzerinden sunulan isim ve soy isim değişikliği hizmetine başvurularda rekor bir artış yaşandı. Başvurularda en çok değiştirilen soy isimleri de belli oldu. Listenin ilk sırasında 'Top' soy ismi yer alıyor. Listede 'Çürük', 'Kör', 'Karabaş', 'Deli' gibi soy isimleri dikkat çekti.
Argo çağrışım yapan ve sosyal baskı haline gelen soy isimleri değişti
Cumhuriyet'in haberine göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri, soyadı değişikliği başvurularında son dönemde kayda değer bir artış yaşandığını ortaya koydu. Toplumda argo çağrışımlar yapan veya günlük yaşamda sosyal baskı unsuru haline gelen soy isimler, en çok değişiklik yapılanlar listesinin merkezinde yer aldı.
En çok değiştirilen soy isimler hangileri?
Nüfus müdürlüğü kayıtlarına göre en çok değiştirilen soy isimler sırasıyla şu şekilde sıralandı: