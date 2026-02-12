https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hasbi-dede-gorevinden-uzaklastirildi-1103448185.html
Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, Giresun ili Görele ilçe belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. 12.02.2026, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Giresun'un Görele ilçesinin Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 10 Şubat'ta mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla bu suçtan tutuklandığı belirtildi.Dede'nin, bu nedenle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.NE olmuştu?Son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ifadeye çağrılmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 10 Şubat'ta tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı
12:37 12.02.2026 (güncellendi: 12:55 12.02.2026)
