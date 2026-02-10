https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/sigara-yasaklari-genisliyor-bu-modeller-masada-sigara-paketleri-de-degisebilir-1103390254.html

Sigara yasakları genişliyor: Bu modeller masada, sigara paketleri de değişebilir

Tütünle mücadelede “ikinci faz” hazırlıkları sürüyor. Mevcut sigara yasağının kapsamının genişletilerek park, plaj, yürüyüş yolu, bina girişi, otobüs durağı ve... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T11:42+0300

AK Parti’nin ve hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı sigara yasaklarına ilişkin hazırlıklar sürüyor. Kapalı alanlarda uygulanan sigara içme yasağının ardından Türkiye’de tütünle mücadelede ikinci faz için düğmeye basıldı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dünyadaki sigara yasağı modelleri mercek altına alındı.Park, plaj, durak, teras… Açık alanlar da gündemdeÜzerinde çalışılan yeni yasal düzenlemenin, kamusal alanlarda sigara kullanımını daha da sınırlandıracağı ve dumansız yaşam alanlarını genişleteceği belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle çocukların bulunduğu açık alanlar; parklar, plajlar, yürüyüş yolları, bina girişleri, otobüs durakları, restoranların açık bölümleri ve kafe terasları gibi yoğun kullanılan noktaların kısıtlama kapsamına alınabileceği kaydediliyor.Yeni nesil ürünler için de kısıtlama sinyaliSadece klasik sigaranın değil, yeni nesil ürünlerin de ( elektronik sigara ) açık alanlarda içilmesinin kısıtlanacağı ifade ediliyor. Taslak çalışmada yarı açık mekânların yeniden tanımlanması, pasif içiciliği azaltacak mesafe kuralları ve tütün ürünlerinin kamusal görünürlüğünü sınırlayacak uygulamalar öne çıkıyor.Fransa örneği: Çocuk odaklı yasak modeliÖrnek modeller arasında Fransa’nın çocuk odaklı koruma yaklaşımı da yer alıyor. Bu çerçevede, plajlar, parklar, okul çevreleri ve spor alanları gibi çocukların yoğun olduğu açık alanlarda sigara yasaklandı. İhlallerde 135 Euro’ya (6 bin 984 TL) kadar ceza uygulanabiliyor. Fransa’da hâlihazırda kapalı kamusal alanlarda sigara yasağı bulunuyor.24 Şubat 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile elektronik sigara ve benzeri elektronik ürünlerin ithalatı ticari amaçla yasaklanmıştı. Bu nedenle Türkiye’de ticari amaçla satış ve pazarlama faaliyeti resmen yapılamıyor. Tüketiciler 10 adet tek kullanımlık elektronik sigarayı sınırları aşmamak kaydıyla kendi kullanımı için ülkeye getirebiliyor.Paketleme değişebilirDüzenlemeyle birlikte sigaranın günlük hayatta daha az görünür olması hedeflenirken, pasif içicilik etkisinin de en az seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Öte yandan paketlemede de değişiklikler yapılması gündemde yer alıyor.Sigara paketlerinin albenisinin ortadan kaldırılması ve nötr paketleme yöntemine gidilmesi bekleniyor. Ayrıca yüksek fiyat artışları üzerinde de çalışılıyor. Sigara satın alma yaşının yükseltilmesi ve belli bir tarihten sonra doğanlara sigara satışının tamamen yasaklanması da düzenleme kapsamına alınabilir.

