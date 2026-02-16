https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/basaksehir---besiktas-macinin-ardindan-sergen-yalcin-yeni-sezonda-besiktas-farkli-bir-pozisyonda-1103524042.html

Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın: 'Yeni sezonda Beşiktaş farklı bir pozisyonda olacak'

Başakşehir - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın: 'Yeni sezonda Beşiktaş farklı bir pozisyonda olacak'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, zor bir maçı kazandıklarını söyledi. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-16T07:30+0300

2026-02-16T07:30+0300

2026-02-16T07:30+0300

spor

beşiktaş

başakşehir

sergen yalçın

orkun kökçü

ersin destanoğlu

trendyol süper lig

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103524839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b5819bc887d5c1e95d899f1142667f6.jpg

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Oyunun tamamı iki taraf adına değişkenlik gösterdi. Rakibin üstün olduğu bölümler de vardı. İki taraf için de zor bir oyundu. Başakşehir ligin iyi takımlarından biri. Bu deplasman herkes için zor olmuştur. Burada kazanmak kolay değil. Aldığımız oyunculardan 5'i maça 11'de başladı. Oyunu ilk 15-20 dakikada oturtmakta zorlandık. Sonra oyun bize geçti. Golü bulduk, ikinci golden sonra oyuncularım oyunu bırakmadı. Genelde son dakikalarda biz kaybediyorduk, şimdi işler bizim tarafımıza dönmeye başladı. Takımın isteğinden memnunum. Yeni gelenlerin katkısı iyiydi. Her hafta daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.Son haftalarda attığı gollerle dikkati çeken Orkun Kökçü'ye de değinen Yalçın, "Bir sakatlığı olabilir. Orkun oyunda kalmayı tercih etti. Yavaş yavaş Türkiye'ye alışıyor. Avrupa'daki format çok farklı. Camianın ciddi beklentisi var. Yavaş yavaş o pozisyona çıkmaya başlıyor. Kaptan olarak takıma sahip çıkmaya başladı. Devamı onun için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.Beşiktaş taraftarının Ersin Destanoğlu'na sahip çıkması gerektiğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Ersin, 19 yaşında şampiyon takımın kalesini korudu. Beşiktaş hiçbir zaman Ersin değildir. Koca Beşiktaş'ı sadece Ersin üstüne yükleyemezsiniz. Kaleci gol yer. Kalecinin işi kurtarmak değil, gol yemek. Çünkü takımda başka gol yiyecek kimse yok. Bir kişi üstünden takımı yorumlamayın. Taraftar bugün Ersin'e sahip çıktı. Ersin camiamızın evladıdır, öz kaynaktan çıktı. Beşiktaş taraftarı o yüzden Ersin'e her zaman sahip çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu."Yeni sezonda Beşiktaş farklı bir pozisyonda olacak"Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yaşadığı değişimin yaz döneminde de devam edeceğini kaydeden Yalçın, şunları aktardı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/nba-all-star-maclarinin-kazanani-usa-stars-oldu-alperen-sengun-adini-tarihe-yazdirdi--1103523845.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, başakşehir, sergen yalçın, orkun kökçü, ersin destanoğlu, trendyol süper lig