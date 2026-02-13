https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/saganak-3-kentte-sele-yol-acti-antalyada-bir-senelik-yagis-40-gunde-dustu-dim-baraji-kritik-1103474579.html

Sağanak 3 kentte sele yol açtı: Antalya'da bir senelik yağış 40 günde düştü, Dim Barajı kritik seviyede

Antalya, İzmir ve Aydın sağanak etkisi altındaydı. Kentlerde su baskınları yaşandı maddi hasar oluştu. 13.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye'de özellikle güney sahilleri ve Ege Bölgesi kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında.Antalya'da 1 senelik yağış düştüAntalya'da geçen yıl metrekareye toplam 550 kilogram yağış düştü, bu yıl 40 gündeki yağışlar aynı seviyeye ulaştı.Antalya, yaklaşık 1,5 aydır aralıklarla yağışın etkisinde kaldı. Çok sayıda evde, iş yerinde ve seralardaki su baskınları hasara neden oldu. İlçelerde kaymakamlıklar tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı.Kemer'de heyelanSağanak nedeniyle Kemer ve Kumluca kara yolunda heyelan ile göçük meydana geldi. Trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda çalışmalar devam ediyor. Yağışların bu hafta da kent genelinde etkili olması bekleniyor.Geçen yıl bir yılda düşen yağış bu yıl 40 günde yağdıMeteoroloji 4. Bölge Müdürü Murat Ayvazoğlu, 1 Ocak'tan bu yana kentte yağışın hakim olduğunu ve zaman zaman şiddetini artırdığını söyledi.Kentte hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Ayvazoğlu, ocakta da kuvvetli yağış görüldüğünü dile getirdi.En fazla yağış Kemer, Kumluca ve Finike'ye düştüYağışların en fazla kentin batı ilçelerinde etkili olduğuna dikkati çeken Ayvazoğlu, şunları söyledi:Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanakEdirne'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları ise iş yerlerinin tenteleri altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece yarısına kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.Kırklareli'nde de sabah saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.Tekirdağ'da da sabah başlayan sağanak, etkisini artırdı.Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu Hükümet Caddesi'nde önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.Adana'da kuvvetli sağanakAdana'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri ulaşımda aksamalara yol açtı.Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak dolayısıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağış nedeniyle bazı yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.Belediye ve itfaiye ekipleri, biriken suların tahliyesi için çalışma başlattı.Dim Barajı doldu, kritik seviyedeAntalya'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle Dim ve Oba çayları çevresindeki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.İlçede sabah başlayan sağanak gün boyunca etkisini sürdürdü.Sağanak, Dim ve Oba çaylarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu.Bu nedenle çayların etrafındaki piknik alanları, avokado ve portakal bahçeleri, at çiftliği ile bazı evlerin giriş katları sular altında kaldı.Yağış nedeniyle Çıplaklı Mahallesi'nde bir apartmanın açık otoparkındaki istinat duvarı çöktü, park halindeki otomobil çökme sonucu oluşan çukurda asılı kaldı.İlçenin farklı bölgelerinde su birikintileri oluştu, sürücüler ulaşımda zorluk yaşadı.İlçede yarın da sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Alanya Kaymakamlığı koordinesinde kriz masası oluşturuldu.Dim ve Oba çaylarında incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, yağışların ilçede kritik seviyelere geldiğini söyledi.Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Öztürk, "Dim Barajı'nın doluluk seviyesi kritik eşiğe geldi. Hem barajı hem de dere yataklarını anlık takip ediyoruz. Heyelan riskine karşı ekiplerimiz teyakkuzda. Jandarma ve emniyet ekipleri de olumsuz durumlarda gerekli desteği vermek için hazır." dedi.Öztürk, yağışların yarın da etkili olacağına işaret ederek, yağışın yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağını ve akşam saatlerine kadar etkili olacağını sözlerine ekledi.Öte yandan Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.Antalya'nın Alanya ilçesinde su seviyesi yükselen Dim Çayı'nın üzerinde yer alan piknik işletmelerindeki çardaklar denize sürüklendi.İlçede etkisini sürdüren sağanak nedeniyle debileri yükselen Dim Çayı ve Oba Çayı çevresindeki bahçe, iş yeri ve evler zarar gördü.Dim Çayı'nın üzerinde bulunan bazı işletmelerin çay içine kurdukları çardaklar, yükselen sular nedeniyle yerinden sökülerek denize sürüklendi.Denize ulaşan çardaklar, işletme sahipleri tarafından sudan çıkarılarak araçlara yüklendi.

