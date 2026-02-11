Türkiye
Dawson’s Creek dizisinin yıldızı James Van Der Beek 48 yaşında hayatını kaybetti
Dawson’s Creek dizisinin yıldızı James Van Der Beek 48 yaşında hayatını kaybetti

23:15 11.02.2026
Abone ol
Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Dawson’s Creek'in başrolü James Van Der Beek, kanserden hayatını kaybetti. Ailesi sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
1998-2003 yılları arasında altı sezon boyunca yayınlanan Dawson’s Creek dizisinde Dawson karakterine hayat veren James Van Der Beek, 48 yaşında yaşamını yitirdi.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle geçirdi. Onun dilekleri, insanlığa duyduğu sevgi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşılacak çok şey var. O günler gelecek. Şimdilik sevgili eşimizi, babamızı, oğlumuzu, kardeşimizi ve dostumuzu kaybederken huzurlu bir mahremiyet rica ediyoruz” denildi.
Van Der Beek, 2024 yılında kolorektal kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Beek, 'Kazanma Hırsı', 'Kurşun Yağmuru', 'Kural Ötesi', 'Formosa İhaneti' ve 'Başka Türlü Bir Aşk' gibi yapımlarda da rol almıştı.
TÜRKİYE
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'ın son mesajını paylaştı: 'Bana bunu nasıl yaparsın?'
20:41
