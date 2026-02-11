https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/dawsons-creek-dizisinin-yildizi-james-van-der-beek-48-yasinda-hayatini-kaybetti-1103436709.html

Dawson’s Creek dizisinin yıldızı James Van Der Beek 48 yaşında hayatını kaybetti

Dawson’s Creek dizisinin yıldızı James Van Der Beek 48 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi Dawson’s Creek'in başrolü James Van Der Beek, kanserden hayatını kaybetti. Ailesi sosyal medya hesabından acı haberi... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-11T23:15+0300

2026-02-11T23:15+0300

2026-02-11T23:15+0300

dünya

oyuncu

profesyonel oyuncu

yabancı oyuncu

dizi

orijinal dizi

tv dizisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103436538_0:0:1083:609_1920x0_80_0_0_f13599d6c2b37c69fcb9df087ff5186f.jpg

1998-2003 yılları arasında altı sezon boyunca yayınlanan Dawson’s Creek dizisinde Dawson karakterine hayat veren James Van Der Beek, 48 yaşında yaşamını yitirdi.Ailesi tarafından yapılan açıklamada, “Sevgili James David Van Der Beek bu sabah huzur içinde aramızdan ayrıldı. Son günlerini cesaret, inanç ve zarafetle geçirdi. Onun dilekleri, insanlığa duyduğu sevgi ve zamanın kutsallığı hakkında paylaşılacak çok şey var. O günler gelecek. Şimdilik sevgili eşimizi, babamızı, oğlumuzu, kardeşimizi ve dostumuzu kaybederken huzurlu bir mahremiyet rica ediyoruz” denildi.Van Der Beek, 2024 yılında kolorektal kanser tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Beek, 'Kazanma Hırsı', 'Kurşun Yağmuru', 'Kural Ötesi', 'Formosa İhaneti' ve 'Başka Türlü Bir Aşk' gibi yapımlarda da rol almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/celil-nalcakan-kanpolat-gorkem-arslanin-son-mesajini-paylasti-bana-bunu-nasil-yaparsin-1103435303.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oyuncu, profesyonel oyuncu, yabancı oyuncu, dizi, orijinal dizi, tv dizisi