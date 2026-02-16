https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/arakci-iaea-baskani-ile-cenevrede-bulusuyor-masada-boyun-egmek-yok-1103536737.html

Arakçi, IAEA Başkanı ile Cenevre’de buluşuyor: Masada ‘boyun eğmek’ yok

Arakçi, IAEA Başkanı ile Cenevre’de buluşuyor: Masada ‘boyun eğmek’ yok

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, IAEA Başkanı ile görüşme öncesi, ‘Adil ve hakkaniyetli bir anlaşmaya ulaşmak için gerçek fikirlerle Cenevre’deyim. Masada olmayan şey: tehditler karşısında boyun eğmek’ dedi.

2026-02-16T13:39+0300

2026-02-16T13:39+0300

2026-02-16T13:39+0300

dünya

abbas arakçi

cenevre

abd

i̇ran

rafael grossi

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103536380_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_7b5eca26fa25eb6cda8cf580ef9697dc.jpg

İran’ın en üst düzey diplomatı Abbas Arakçi, İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak ABD-İran nükleer görüşmelerinin ikinci turundan bir gün önce kente varmasının ardından, pazartesi günü Birleşmiş Milletler’in nükleer denetim kurumu başkanıyla bir araya geliyor.İran devletine ait IRIB, Telegram kanalında, 'Dışişleri Bakanı, ikinci tur nükleer müzakerelere katılmak üzere diplomatik ve uzmanlardan oluşan bir heyetin başında Cenevre’ye geldi' ifadelerini kullandı.‘Gerçek fikirlerle buradayım’İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile 'derin teknik görüşmeler' yapacağını söyledi.Araghchi, X platformunda yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: İsrail ve ABD’nin geçen yaz İran’daki bazı nükleer tesisleri hedef alan saldırılarından bu yana, İran’ın nükleer denetim kurumu ile ilişkileri gergin seyrediyor.İran, bombalanan tesislerin IAEA müfettişleri için güvenli olmadığı gerekçesiyle, o tarihten bu yana ajansa tesisleri denetleme erişimi vermedi. ABD ile nükleer görüşmelerWashington ile Tahran arasında İran’ın nükleer programına ilişkin görüşmeler kısa süre önce yeniden başladı. Önceki müzakereler, İsrail’in Haziran 2025’te İran’a saldırılar başlatması ve 12 gün süren, ABD’nin de üç İran nükleer tesisini vurduğu bir savaşa yol açmasının ardından bitmişti.ABD, İsrail’in İran ile yapılacak olası herhangi bir anlaşmaya dahil edilmesini istediği füze stokunu da görüşmelerde ele almak istiyor.Tahran şimdiye kadar yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer programını sınırlamaya hazır olduğunu ifade etti. İran, uranyum zenginleştirmenin sıfıra indirilmesini ve füze stokuna ilişkin herhangi bir müzakereyi reddetti.Batılı ülkeler İran’ın nükleer bomba yapmaya çalıştığına savunurken Tahran nükleer programının sivil amaçlı olduğunu söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/putinden-iran-cumhurbaskani-pezeskiyana-mesaj-rusya-iranin-egemenligini-koruma-cabalarini-1103504403.html

cenevre

abd

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arakçi, iaea, görüşme, cenevre, iran nükleer programı, abd, müzakereler, son gelişmeler, iran haberleri, nükleer haberleri, dünya haberleri