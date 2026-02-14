https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/putinden-iran-cumhurbaskani-pezeskiyana-mesaj-rusya-iranin-egemenligini-koruma-cabalarini-1103504403.html

Putin'den İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a mesaj: 'Rusya, İran’ın egemenliğini koruma çabalarını destekliyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a kutlama mesajı gönderdi.İran Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajda şu cümleler yer aldı:Ayrıca Putin, Moskova ve Tahran arasındaki stratejik ortaklığın güçlenerek devam edeceğine olan inancını ifade ettiği mesajında, İran Cumhurbaşkanı’na sağlık ve başarı diledi, tüm İran halkına ise mutluluk ve refah temennisinde bulundu.

