Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/putinden-iran-cumhurbaskani-pezeskiyana-mesaj-rusya-iranin-egemenligini-koruma-cabalarini-1103504403.html
Putin'den İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a mesaj: 'Rusya, İran’ın egemenliğini koruma çabalarını destekliyor'
Putin'den İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a mesaj: 'Rusya, İran’ın egemenliğini koruma çabalarını destekliyor'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran İslam Devrimi'nin 47. yıl dönümü dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a gönderdiği kutlama mesajında, İran’ın... 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T19:19+0300
2026-02-14T19:19+0300
poli̇ti̇ka
i̇ran
rusya
moskova
vladimir putin
mesud pezeşkiyan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092841275_0:4:724:411_1920x0_80_0_0_4206b887877b5e95b8f0b20210b4965f.png
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a kutlama mesajı gönderdi.İran Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajda şu cümleler yer aldı:Ayrıca Putin, Moskova ve Tahran arasındaki stratejik ortaklığın güçlenerek devam edeceğine olan inancını ifade ettiği mesajında, İran Cumhurbaşkanı’na sağlık ve başarı diledi, tüm İran halkına ise mutluluk ve refah temennisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/rusyadan-almanyaya-sert-tepki-donetsk-ve-luganska-teror-orgutu-denmesi-kabul-edilemez-1103504044.html
i̇ran
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/13/1092841275_49:0:681:474_1920x0_80_0_0_93753231ce1763551481d9e86f8f4444.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, rusya, moskova, vladimir putin, mesud pezeşkiyan
i̇ran, rusya, moskova, vladimir putin, mesud pezeşkiyan

Putin'den İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a mesaj: 'Rusya, İran’ın egemenliğini koruma çabalarını destekliyor'

19:19 14.02.2026
© SputnikPutin-Pezeşkiyan
Putin-Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, İran İslam Devrimi'nin 47. yıl dönümü dolayısıyla İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a gönderdiği kutlama mesajında, İran’ın egemenliğini, yasal çıkarlarını koruma ve ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını Rusya'nın desteklediğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran İslam Devrimi'nin 47'nci yıl dönümü vesilesiyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a kutlama mesajı gönderdi.
İran Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajda şu cümleler yer aldı:
Rusya İran'ın egemenliğini, yasal çıkarlarını koruma ve ülkenin güvenliğini sağlama çabalarını, mevcut uluslararası durumun zorlukları göz önüne alındığında desteklemektedir.
Ayrıca Putin, Moskova ve Tahran arasındaki stratejik ortaklığın güçlenerek devam edeceğine olan inancını ifade ettiği mesajında, İran Cumhurbaşkanı’na sağlık ve başarı diledi, tüm İran halkına ise mutluluk ve refah temennisinde bulundu.
Rusya ve Almanya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2026
DÜNYA
Rusya'dan Almanya'ya sert tepki: Donetsk ve Lugansk'a terör örgütü denmesi kabul edilemez
18:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала