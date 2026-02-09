https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/uyusturucu-operasyonunda-bulundu-yavru-maymuna-portakal-adi-verildi-1103364045.html

Uyuşturucu operasyonunda bulundu: Yavru maymuna 'Portakal' adı verildi

Antalya’da uyuşturucu operasyonu yapılan evde bulunan 4 aylık rhesus cinsi yavru maymuna el konuldu. Antalya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edilen 'Portakal'... 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Antalya’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında bir evde bulunan 4 aylık erkek rhesus cinsi yavru maymuna el konuldu. Yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi.Sağlık kontrolü yapıldı, karantinaya alındıParkın veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen yavru, karantina sürecine alındı. Klinik kontrollerinde röntgeni çekilen, kan örnekleri alınan yavruya 'Portakal' adı verildi. Karantina süreçleri tamamlandıktan sonra 'Portakal' için oluşturulacak yaşam alanına salınacağı belirtildi.130’a yakın türden 1500’den fazla hayvana ev sahipliği yapan Antalya Doğal Yaşam Parkı, kentte güvenlik güçlerince el konulan hayvanlar için de “yediemin” görevi üstleniyor. Park, el konulan hayvanları sağlık kontrolleri ve rehabilitasyon süreçleriyle koruma altında tutuyor.Veteriner hekim: Gelişimini takip ediyor, özenle bakıyoruzAntalya Doğal Yaşam Parkı’nda görevli veteriner hekim Oğulcan Demir, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, yurt dışından kaçak getirilen ve yasak olmasına rağmen evlerde beslenen hayvanlara el konulması halinde koruma sağladıklarını söyledi.Demir, 'Portakal'ın klinikte kontrol altında tutulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:“Gelişimini takip ediyor, özenle bakıyoruz. Karantina alanında tutuyoruz. Detaylı fiziki muayenesi ve parazit kontrolü yapıldı, kan testleri sürüyor. Narenciye ürünlerini sevdiği için adını 'Portakal' koyduk. Gelen ziyaretçilerimiz, yaklaşık 10 gün sonra 'Portakal'ı kendi yaşam alanında ziyaret edebilir.”

