Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/alkollu-bisiklet-surucusune-yaklasik-13-bin-tl-ceza-1103522952.html
Alkollü bisiklet sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL ceza
Alkollü bisiklet sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL ceza
Sputnik Türkiye
Bursa'da bisikletten düşerek yaralanması sonrası alkollü olduğu anlaşılan bisiklet sürücüsüne toplamda yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T02:46+0300
2026-02-16T02:46+0300
türki̇ye
bursa
bisiklet
alkol
alkollü sürücü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103522795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_300127047e58332630d076b32b197645.jpg
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan 71 yaşındaki Remzi G. dengesini kaybedip düştü.Remzi G'nin yaralandığı olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede yapılan kontrolde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen Remzi G. tedavisinin ardından taburcu edildi.Remzi G'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira cezai işlem uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/istanbulda-firtina-araclar-zarar-gordu-motosikletler-devrildi-1103522452.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103522795_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_50e38de844cf21267ffbfa372ad87089.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, bisiklet, alkol, alkollü sürücü
bursa, bisiklet, alkol, alkollü sürücü

Alkollü bisiklet sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL ceza

02:46 16.02.2026
© AA / Kadir İnciBursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası
Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen bisiklet sürücüsüne idari para cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
© AA / Kadir İnci
Abone ol
Bursa'da bisikletten düşerek yaralanması sonrası alkollü olduğu anlaşılan bisiklet sürücüsüne toplamda yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan 71 yaşındaki Remzi G. dengesini kaybedip düştü.
Remzi G'nin yaralandığı olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrolde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen Remzi G. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Remzi G'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira cezai işlem uygulandı.
İstanbul'da fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da fırtına: Araçlar zarar gördü, motosikletler devrildi
01:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала