Bursa'da bisikletten düşerek yaralanması sonrası alkollü olduğu anlaşılan bisiklet sürücüsüne toplamda yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Alkollü bisiklet sürücüsüne yaklaşık 13 bin TL ceza
Bursa'da bisikletten düşerek yaralanması sonrası alkollü olduğu anlaşılan bisiklet sürücüsüne toplamda yaklaşık 13 bin TL cezai işlem uygulandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletiyle seyir halinde olan 71 yaşındaki Remzi G. dengesini kaybedip düştü.
Remzi G'nin yaralandığı olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrolde 1,93 promil alkollü olduğu tespit edilen Remzi G. tedavisinin ardından taburcu edildi.
Remzi G'ye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 lira ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 1246 lira cezai işlem uygulandı.