Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/fbi-abdli-unlu-sunucunun-annesinin-kacirilmasinda-1-supheliyi-yakaladi-1103411974.html
FBI, ABD'li ünlü sunucunun annesinin kaçırılmasında 1 şüpheliyi yakaladı
FBI, ABD'li ünlü sunucunun annesinin kaçırılmasında 1 şüpheliyi yakaladı
Sputnik Türkiye
ABD'de, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir... 11.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-11T10:25+0300
2026-02-11T10:25+0300
dünya
abd
savannah
nbc
fbi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103412100_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_90d9cb9d6b74f4e7bebf06b3f36dce00.png
ABD'de Pima County Şerif Departmanı, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie'nin Arizona eyaletindeki evinden kaçırılması hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Tucson’un güneyinde trafik kontrolü sırasında yakalanan kişinin, soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.Sunucu Savannah Guthrie yaklaşık 1 hafta önce annesinin kaçırıldığına dair açıklama yapmış, fidye için görüşmelere açık olduklarına dair bir video çekmişti.ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Pima County Şerif Departmanının, Tucson'un yaklaşık bir saat güneyindeki Rio Rico bölgesinde mahkeme kararıyla bir adreste arama yaptığı aktarılan açıklamada, aramanın saatler sürebileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.Ancak gözaltına alınan kişi ve arama yapılan adrese ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. FBI ise konuya ilişkin soruları Şerif Departmanına yönlendirdi.Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kamuoyuna sunulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini belirterek, "bilgi sahibi olanların FBI ile irtibata geçmesi" çağrısında bulundu.Nancy Guthrie’nin kaybolmasıABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Kash Patel, dün Nancy Guthrie’nin kaybolmasına ilişkin yeni bilgiler vermişti.ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri de kamuoyuna sunmuştu.FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie’nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı bir kişi tespit edilmişti.Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI’ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/abd-ticaret-bakani-howard-lutnick-epsteinin-adasini-ziyaret-ettigini-dogruladi-1103405193.html
abd
savannah
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0b/1103412100_128:0:2177:1537_1920x0_80_0_0_d85fa43fe79c7545abec3cac92e6656c.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, savannah, nbc, fbi
abd, savannah, nbc, fbi

FBI, ABD'li ünlü sunucunun annesinin kaçırılmasında 1 şüpheliyi yakaladı

10:25 11.02.2026
© AP PhotoSavannah Guthrie
Savannah Guthrie - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD'de, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
ABD'de Pima County Şerif Departmanı, NBC kanalında yayınlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie’nin annesi Nancy Guthrie'nin Arizona eyaletindeki evinden kaçırılması hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Tucson’un güneyinde trafik kontrolü sırasında yakalanan kişinin, soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.
Sunucu Savannah Guthrie yaklaşık 1 hafta önce annesinin kaçırıldığına dair açıklama yapmış, fidye için görüşmelere açık olduklarına dair bir video çekmişti.
© AP PhotoSavannah Guthrie
Savannah Guthrie - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
Savannah Guthrie
© AP Photo
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Pima County Şerif Departmanının, Tucson'un yaklaşık bir saat güneyindeki Rio Rico bölgesinde mahkeme kararıyla bir adreste arama yaptığı aktarılan açıklamada, aramanın saatler sürebileceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Ancak gözaltına alınan kişi ve arama yapılan adrese ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. FBI ise konuya ilişkin soruları Şerif Departmanına yönlendirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kamuoyuna sunulması üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini belirterek, "bilgi sahibi olanların FBI ile irtibata geçmesi" çağrısında bulundu.

Nancy Guthrie’nin kaybolması

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Kash Patel, dün Nancy Guthrie’nin kaybolmasına ilişkin yeni bilgiler vermişti.
ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapan Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.
© AP Photo / Charles SykesSavannah Guthrie
Savannah Guthrie - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
Savannah Guthrie
© AP Photo / Charles Sykes
Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri de kamuoyuna sunmuştu.
FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde, Guthrie’nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı bir kişi tespit edilmişti.
Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI’ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.
ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2026
DÜNYA
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein’in adasını ziyaret ettiğini doğruladı
Dün, 22:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала