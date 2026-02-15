https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/zaharovadan-zelenskiyye-sert-tepki-ordusunu-avrupalilarin-parasiyla-mahveden-neo-nazi-1103507013.html
Zaharova’dan Zelenskiy’ye sert tepki: Ordusunu Avrupalıların parasıyla mahveden neo-Nazi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı “orduyu büyütmek yerine göbeğini büyütmekle” suçladığı ifadelerini değerlendirdiği Telegram kanalındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ve bunu söyleyen, ülkesinin ordusunu Macarlar da dahil Avrupalılardan alınan paralarla mahveden bir uyuşturucu bağımlısı neo-Nazi.
Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’ın “Rusya’yı caydırmak” için ordusunu yeterince güçlendirmediğini iddia etmiş ve Macar liderin “göbeğini büyütmekle” ilgilendiğini söylemişti. Bu ifade, özellikle Macar kamuoyunda “küçültücü ve saygısız” olarak değerlendirilmişti.