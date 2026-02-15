https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/zaharovadan-zelenskiyye-sert-tepki-ordusunu-avrupalilarin-parasiyla-mahveden-neo-nazi-1103507013.html

Zaharova’dan Zelenskiy’ye sert tepki: Ordusunu Avrupalıların parasıyla mahveden neo-Nazi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Münih Güvenlik Konferansı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yönelik sözlerine... 15.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı “orduyu büyütmek yerine göbeğini büyütmekle” suçladığı ifadelerini değerlendirdiği Telegram kanalındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’ın “Rusya’yı caydırmak” için ordusunu yeterince güçlendirmediğini iddia etmiş ve Macar liderin “göbeğini büyütmekle” ilgilendiğini söylemişti. Bu ifade, özellikle Macar kamuoyunda “küçültücü ve saygısız” olarak değerlendirilmişti.

