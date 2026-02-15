Türkiye
Zaharova'dan Zelenskiy'ye sert tepki: Ordusunu Avrupalıların parasıyla mahveden neo-Nazi
Zaharova’dan Zelenskiy’ye sert tepki: Ordusunu Avrupalıların parasıyla mahveden neo-Nazi
15.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı “orduyu büyütmek yerine göbeğini büyütmekle” suçladığı ifadelerini değerlendirdiği Telegram kanalındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’ın “Rusya’yı caydırmak” için ordusunu yeterince güçlendirmediğini iddia etmiş ve Macar liderin “göbeğini büyütmekle” ilgilendiğini söylemişti. Bu ifade, özellikle Macar kamuoyunda “küçültücü ve saygısız” olarak değerlendirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Münih Güvenlik Konferansı’nda Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Vladimir Zelenskiy’nin Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı “orduyu büyütmek yerine göbeğini büyütmekle” suçladığı ifadelerini değerlendirdiği Telegram kanalındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ve bunu söyleyen, ülkesinin ordusunu Macarlar da dahil Avrupalılardan alınan paralarla mahveden bir uyuşturucu bağımlısı neo-Nazi.
Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Orban’ın “Rusya’yı caydırmak” için ordusunu yeterince güçlendirmediğini iddia etmiş ve Macar liderin “göbeğini büyütmekle” ilgilendiğini söylemişti. Bu ifade, özellikle Macar kamuoyunda “küçültücü ve saygısız” olarak değerlendirilmişti.
