https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birliginin-yaptirim-politikasi-kendisine-zarar-veriyor-1103338006.html
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin yaptırım politikası kendisine zarar veriyor
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin yaptırım politikası kendisine zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırım politikasının AB'nin kendi çıkarlarına zarar verdiğini belirterek AB’nin önceliğini yaptırımlar... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-07T18:08+0300
2026-02-07T18:08+0300
2026-02-07T18:08+0300
poli̇ti̇ka
avrupa
fico
robert fico
rusya
rusya federasyonu
avrupa birliği
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_0fddba01aa6a7e85526f4e7d59e22cf6.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği tarafından yürütülen yaptırım politikasının bizzat kendisine zarar verdiğini vurguladı.Fico, 'Cumartesi Diyalogları' programında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin şu anda kendisine odaklanması; ekonomide, dış politikada, savunma kapasitesinde ve Avrupa Komisyonu’nun yönetiminde düzeni sağlaması gerektiği görüşünü dile getirerek, "Ancak ondan sonra, kimseye hiçbir şey kazandırmamış, yalnızca kendimize zarar verdiğimiz bir yaptırım politikasının sırası gelir" dedi.Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan daha önemli görev ve önceliklere sahip olduğunu söyledi.Rusya ile hükümetler arası komisyonların çalışmaları yeniden başlatılacakSlovakya Başbakanı Fico, Rusya ile daha önce var olan hükümetler arası komisyonların çalışmalarının yeniden başlatılması talimatını Dışişleri Bakanı Juraj Blanar’a verdiğini açıkladı.Fico açıklamasında, “Ben her zaman Rusya Federasyonu ile diyalogdan yana olan siyasetçilerden biri oldum. Bakan Blanar, çeşitli hükümetler arası komisyonların çalışmalarını yeniden başlatmamız için benden talimatını zaten aldı" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/orban-ab-liderleri-halki-rusya-ile-savasa-hazirliyor-1103337429.html
rusya
rusya federasyonu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/05/1102477142_72:0:733:496_1920x0_80_0_0_86e062c74cd9e6e1a189c0122e977add.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, fico, robert fico, rusya, rusya federasyonu, avrupa birliği, ab
avrupa, fico, robert fico, rusya, rusya federasyonu, avrupa birliği, ab
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin yaptırım politikası kendisine zarar veriyor
Slovakya Başbakanı Fico, Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırım politikasının AB'nin kendi çıkarlarına zarar verdiğini belirterek AB’nin önceliğini yaptırımlar yerine kendi ekonomik, siyasi ve kurumsal sorunlarını çözmeye vermesi gerektiğini söyledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa Birliği tarafından yürütülen yaptırım politikasının bizzat kendisine zarar verdiğini vurguladı.
Fico, 'Cumartesi Diyalogları' programında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin şu anda kendisine odaklanması; ekonomide, dış politikada, savunma kapasitesinde ve Avrupa Komisyonu’nun yönetiminde düzeni sağlaması gerektiği görüşünü dile getirerek, "Ancak ondan sonra, kimseye hiçbir şey kazandırmamış, yalnızca kendimize zarar verdiğimiz bir yaptırım politikasının sırası gelir" dedi.
Fico, Avrupa Birliği'nin Rusya’ya yönelik yaptırımlardan daha önemli görev ve önceliklere sahip olduğunu söyledi.
Rusya ile hükümetler arası komisyonların çalışmaları yeniden başlatılacak
Slovakya Başbakanı Fico, Rusya ile daha önce var olan hükümetler arası komisyonların çalışmalarının yeniden başlatılması talimatını Dışişleri Bakanı Juraj Blanar’a verdiğini açıkladı.
Fico açıklamasında, “Ben her zaman Rusya Federasyonu ile diyalogdan yana olan siyasetçilerden biri oldum. Bakan Blanar, çeşitli hükümetler arası komisyonların çalışmalarını yeniden başlatmamız için benden talimatını zaten aldı" cümlelerini kaydetti.