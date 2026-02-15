https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/samsun-ve-akdenizde-pes-pese-depremler-gece-4-buyuklugunde-iki-deprem-kaydedildi-1103508126.html

Samsun ve Akdeniz'de peş peşe depremler: Gece 4 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi

Sputnik Türkiye

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de ve Akdeniz'de saat 05.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-15T09:27+0300

2026-02-15T09:27+0300

2026-02-15T09:27+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Samsun'un merkez üssü Vezirköprü ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yetkililer, depremin ardından yaralanma ve hasar açıklamadı.AFAD, saat 05.36'da merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. En yakın yerleşim merkezine 194,54 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 6,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Samsun depremi için jeofizik ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan şunları kaydetti:

2026

