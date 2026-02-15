Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/sahte-belgelerle-ikamet-izni-operasyonu-51-supheli-yakalandi-1103517052.html
Sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
Sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T15:27+0300
2026-02-15T15:28+0300
türki̇ye
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
ikamet
ikamet kaydı
uzun süreli ikametgah
yabancı
yabancı öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, 78 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, 268 yabancı uyruklu kişinin sahte ve tahrif edilmiş belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.İstanbul’un yanı sıra Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ikamet-satisi-basladi-veliler-okul-kaydi-icin-yeni-yontem-buldu-1092762549.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, yabancı, yabancı öğrenci, yabancı oyuncu, yabancı turist
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, yabancı, yabancı öğrenci, yabancı oyuncu, yabancı turist

Sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

15:27 15.02.2026 (güncellendi: 15:28 15.02.2026)
© AA / Kaan Recep AtalayPolis aracı
Polis aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© AA / Kaan Recep Atalay
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, 78 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, 268 yabancı uyruklu kişinin sahte ve tahrif edilmiş belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.
İstanbul’un yanı sıra Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.
Operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
TÜRKİYE
İkamet satışı başladı: Veliler okul kaydı için yeni yöntem buldu
16 Ocak 2025, 19:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала