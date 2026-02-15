https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/sahte-belgelerle-ikamet-izni-operasyonu-51-supheli-yakalandi-1103517052.html
Sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
Sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T15:27+0300
2026-02-15T15:27+0300
2026-02-15T15:28+0300
türki̇ye
polis
polis müdahalesi
polis memuru
polis baskını
ikamet
ikamet kaydı
uzun süreli ikametgah
yabancı
yabancı öğrenci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ee8c5e537ab87d4ddf4354a105576ca9.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, 78 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, 268 yabancı uyruklu kişinin sahte ve tahrif edilmiş belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.İstanbul’un yanı sıra Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ikamet-satisi-basladi-veliler-okul-kaydi-icin-yeni-yontem-buldu-1092762549.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094051072_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_156687c6abff8a6b9aa5a1a552d3df56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, yabancı, yabancı öğrenci, yabancı oyuncu, yabancı turist
polis, polis müdahalesi, polis memuru, polis baskını, ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, yabancı, yabancı öğrenci, yabancı oyuncu, yabancı turist
Sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 51 şüpheli yakalandı
15:27 15.02.2026 (güncellendi: 15:28 15.02.2026)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, 78 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, 268 yabancı uyruklu kişinin sahte ve tahrif edilmiş belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.
İstanbul’un yanı sıra Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu.
Operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.