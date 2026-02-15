https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/sahte-belgelerle-ikamet-izni-operasyonu-51-supheli-yakalandi-1103517052.html

Sahte belgelerle ikamet izni operasyonu: 51 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sahte belgelerle ikamet izni alındığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8... 15.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda, 78 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı, 268 yabancı uyruklu kişinin sahte ve tahrif edilmiş belgelerle ikamet izni aldığı tespit edildi.İstanbul’un yanı sıra Ağrı, Samsun, Ordu, Aydın, Ankara, Sivas ve Tekirdağ’da eş zamanlı baskınlarda çok sayıda doküman ve dijital materyale el konuldu. Operasyonda 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

