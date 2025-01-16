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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/ikamet-satisi-basladi-veliler-okul-kaydi-icin-yeni-yontem-buldu-1092762549.html
İkamet satışı başladı: Veliler okul kaydı için yeni yöntem buldu
İkamet satışı başladı: Veliler okul kaydı için yeni yöntem buldu
Sputnik Türkiye
Okul kaydı için yapılan ikametgah satışları, son zamanlarda kamuoyunun gündemine oturdu. Normal şartlarda öğrenciler, istedikleri okula göre tercih yapamazken... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T19:13+0300
2025-01-16T19:17+0300
türkiye
ikamet
ikamet kaydı
uzun süreli ikametgah
okul
okul servisi
yatılı okul
özel okul
e-okul
okul öncesi eğitim
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Okul kaydı için ikametgah satışlarının ardından, usulsüz işlemlere yönelik cezai önlemler arttırıldı.Apartman görevlileri ve tanıdıklar aracılığıyla gerçekleştirilen ikametgah satışları, velilerin çocuklarını istedikleri okula kaydettirme çabasıyla ortaya çıktı. Yöntemin okula öğrenci kaydında ikametgah adresine göre bir okul tercih edilmesi durumunda tercih edilen okula kaydı gerçekleştirme fırsatını sunduğu belirtildi. Veliler, bu prosedürü gerçekleştirebilmek için tanıdıkları ya da belirli kişiler aracılığıyla ikametgahlarını değiştirmeye yöneliyor.Milliyet'in haberine göre; ikametgah aldırmak isteyenler ve bu işlemi gerçekleştirenler için usulsüz işlemler mevcut. İkametgahını kaydettirenler için 9 bin 414 TL’ye kadar idari para cezası kesilirken, bu ceza ikametgah değişikliği yapan kişiler için de uygulanıyor. Ek olarak, gelir vergisi açısından da bu işlemlerin vergiye tabi tutulması söz konusu olabildiği ifade edildi.Milli Eğitim Bakanlığı, sık sık okullara yazılar göndererek şüpheli adres değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Okullara gönderilen yazılar doğrultusunda, şüpheli adres bilgileri emniyet birimlerine bildirilirken ekipler de adreslere giderek incelemelerde bulunuyor. Gerçek dışı beyanda bulunan kişilere, 9 bin 414 TL ceza uygulanıyor.Uzmanlar, usulsüz ikametgah satışlarının ekonomik boyutlarına dikkat çekerek ikametgah satışı işlemi gerçekleştiren kişilerin, gelir elde ettikleri için vergiye tabi tutulacağını açıkladı. Maliye Bakanlığı usulsüz işlemler tespit edildiğinde yüzde 15 ila yüzde 40 arasında bir oranda vergi alabileceğini duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ozel-okullarin-fiyatlari-uctu-aileler-zor-durumda-1092712559.html
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ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, okul, okul servisi, yatılı okul, özel okul, e-okul, okul öncesi eğitim, okul müdürü, okul servis minibüsü, okul çantası, veli
ikamet, ikamet kaydı, uzun süreli ikametgah, okul, okul servisi, yatılı okul, özel okul, e-okul, okul öncesi eğitim, okul müdürü, okul servis minibüsü, okul çantası, veli

İkamet satışı başladı: Veliler okul kaydı için yeni yöntem buldu

19:13 16.01.2025 (güncellendi: 19:17 16.01.2025)
© AA / Mehmet Ali DerdiyokOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA / Mehmet Ali Derdiyok
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Okul kaydı için yapılan ikametgah satışları, son zamanlarda kamuoyunun gündemine oturdu. Normal şartlarda öğrenciler, istedikleri okula göre tercih yapamazken, veliler tanıdıkları veya belirli kişiler aracılığıyla para karşılığında ikametgah değiştirerek iyi okullara kayıt yaptırmaya başladı.
Okul kaydı için ikametgah satışlarının ardından, usulsüz işlemlere yönelik cezai önlemler arttırıldı.
Apartman görevlileri ve tanıdıklar aracılığıyla gerçekleştirilen ikametgah satışları, velilerin çocuklarını istedikleri okula kaydettirme çabasıyla ortaya çıktı. Yöntemin okula öğrenci kaydında ikametgah adresine göre bir okul tercih edilmesi durumunda tercih edilen okula kaydı gerçekleştirme fırsatını sunduğu belirtildi. Veliler, bu prosedürü gerçekleştirebilmek için tanıdıkları ya da belirli kişiler aracılığıyla ikametgahlarını değiştirmeye yöneliyor.
Milliyet'in haberine göre; ikametgah aldırmak isteyenler ve bu işlemi gerçekleştirenler için usulsüz işlemler mevcut. İkametgahını kaydettirenler için 9 bin 414 TL’ye kadar idari para cezası kesilirken, bu ceza ikametgah değişikliği yapan kişiler için de uygulanıyor. Ek olarak, gelir vergisi açısından da bu işlemlerin vergiye tabi tutulması söz konusu olabildiği ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı, sık sık okullara yazılar göndererek şüpheli adres değişikliklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Okullara gönderilen yazılar doğrultusunda, şüpheli adres bilgileri emniyet birimlerine bildirilirken ekipler de adreslere giderek incelemelerde bulunuyor. Gerçek dışı beyanda bulunan kişilere, 9 bin 414 TL ceza uygulanıyor.
Uzmanlar, usulsüz ikametgah satışlarının ekonomik boyutlarına dikkat çekerek ikametgah satışı işlemi gerçekleştiren kişilerin, gelir elde ettikleri için vergiye tabi tutulacağını açıkladı. Maliye Bakanlığı usulsüz işlemler tespit edildiğinde yüzde 15 ila yüzde 40 arasında bir oranda vergi alabileceğini duyurmuştu.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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