Rusya'nın Viyana'daki Daimi Temsilcisi Ulyanov, Münih Güvenlik Konferansı'nda yapılan tartışmaların AB'nin marjinalleştiğini ortaya koyduğunu belirtti. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Münih Güvenlik Konferansı'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) küresel politikadaki rolünün azaldığını gösterdiğini ifade etti.Ulyanov, “Münih Konferansı'ndaki tartışmalar, Avrupa Birliği'nin son yıllarda kendini marjinalleştirdiğini açıkça ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.AB ülkeleri temsilcilerinin Ukrayna ile ilgili müzakere masasında yer almak istediklerine dikkat çeken Ulyanov, “Ancak mevcut durumun AB'nin yaptığı temel hatalar nedeniyle ortaya çıktığını kabul etmeyi reddediyorlar. Bu, Avrupalıların geçmiş hatalardan ders çıkarmayı öğrenmedikleri anlamına geliyor” vurgusunu yaptı.Geçenleri Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD'nin Ukrayna barış sürecinde öncü rol oynama hakkını sorgulayarak, Kiev'e yapılan Amerikan yardımının 'sıfıra yakın' olduğunu ve Avrupa ülkelerinin silah tedarikini finanse ettiğini belirtti. Sikorski, mali yükü taşıyan ve çatışmanın güvenliğini etkileyen AB'nin müzakere masasında yer almayı hak ettiğini savundu. Öte yandan Kremlin, NATO'nun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı silah tedarikinin çözüm olasılığını olumsuz etkilediğini defalarca vurgulamıştı.Rusya’nın AGİT Daimi Temsilcisi Dmitriy Polyanskiy, Perşembe günü yaptığı konuşmada Avrupalıların Rusya'yı ‘iptal etme’ yönündeki uzun ve sonuçsuz girişimlerinin ardından Ukrayna'nın yaklaşan çöküşünü sezerek Moskova ile diyaloğun kaçınılmazlığını tartışmaya başladıklarını belirtmişti.

