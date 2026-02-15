https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-zaporojye-bolgesinde-bir-koy-daha-ele-gecirildi-1103513819.html

Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye Bölgesi'nde bir köy daha ele geçirildi

Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukraynalı birlikleri Donbass'taki yerleşimlerden çıkarmayı sürdürüyor. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Tsvetkovoye köyünde kontrolü sağladı.Doğu Askeri Grubu'nun Tsvetkovoye köyünü ele geçirmesi, Zaporojye Bölgesi'nin düşmandan tamamen temizlenmesi için bir sıçrama tahtası oluşturdu.Tsvetkovoye, Zaporojye Bölgesi'nin Gulyaypole yerleşiminde bulunan bir köy. 2001 nüfus sayımında 92 kişinin yaşadığı köy, kısa süre önce Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrole alınan Staroukrainka köyüne yakın mesafede bulunuyor.

