UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye Bölgesi'nde bir köy daha ele geçirildi
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye Bölgesi'nde bir köy daha ele geçirildi
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukraynalı birlikleri Donbass'taki yerleşimlerden çıkarmayı sürdürüyor. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Tsvetkovoye köyünde kontrolü sağladı.Doğu Askeri Grubu'nun Tsvetkovoye köyünü ele geçirmesi, Zaporojye Bölgesi'nin düşmandan tamamen temizlenmesi için bir sıçrama tahtası oluşturdu.Tsvetkovoye, Zaporojye Bölgesi'nin Gulyaypole yerleşiminde bulunan bir köy. 2001 nüfus sayımında 92 kişinin yaşadığı köy, kısa süre önce Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrole alınan Staroukrainka köyüne yakın mesafede bulunuyor.
SON HABERLER
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye Bölgesi'nde bir köy daha ele geçirildi

12:52 15.02.2026
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukraynalı birlikleri Donbass'taki yerleşimlerden çıkarmayı sürdürüyor.
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Tsvetkovoye köyünde kontrolü sağladı.

Doğu Askeri Grubu'nun Tsvetkovoye köyünü ele geçirmesi, Zaporojye Bölgesi'nin düşmandan tamamen temizlenmesi için bir sıçrama tahtası oluşturdu.

Tsvetkovoye, Zaporojye Bölgesi'nin Gulyaypole yerleşiminde bulunan bir köy. 2001 nüfus sayımında 92 kişinin yaşadığı köy, kısa süre önce Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrole alınan Staroukrainka köyüne yakın mesafede bulunuyor.
