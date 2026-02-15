https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/rus-ordusu-ilerleyisini-surduruyor-zaporojye-bolgesinde-bir-koy-daha-ele-gecirildi-1103513819.html
Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor: Zaporojye Bölgesi'nde bir köy daha ele geçirildi
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus güçler, Ukraynalı birlikleri Donbass'taki yerleşimlerden çıkarmayı sürdürüyor. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
Rus ordusu, Zaporojye Bölgesi'nin Tsvetkovoye köyünde kontrolü sağladı.Doğu Askeri Grubu'nun Tsvetkovoye köyünü ele geçirmesi, Zaporojye Bölgesi'nin düşmandan tamamen temizlenmesi için bir sıçrama tahtası oluşturdu.Tsvetkovoye, Zaporojye Bölgesi'nin Gulyaypole yerleşiminde bulunan bir köy. 2001 nüfus sayımında 92 kişinin yaşadığı köy, kısa süre önce Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrole alınan Staroukrainka köyüne yakın mesafede bulunuyor.
