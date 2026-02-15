ABD basını: ABD, Münih'te Avrupa'ya eski düzenin savunulmaya değer olmadığı mesajını verdi
© AP Photo / Matthias SchraderAndrej Plenkovic, Prime Minister, Republic of Croatia, Kristr˙n Mjoll Frostadottir, Prime Minister of Iceland, Alexander Stubb, President of Finland and Edgars Rinkevics, President of Latvia, from left, speak as part of a panel discussion during the Munich Security Conference at the Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany, Sunday, Feb. 16, 2025.
© AP Photo / Matthias Schrader
Münih Güvenlik Konferansı'nda Rubio'nun yaptığı açıklamalar ve ABD'li diplomatların tutumunun Avrupa ile ABD arasındaki uçurumun arttığını gözler önüne serdiği ifade edildi.
ABD'nin bu hafta yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'ya zayıf müttefik istemediklerini, eski dünyanın savunulacak yanı olmadığını söyledikleri belirtildi.
ABD merkezli Politico gazetesine konuşan eski bir Avrupalı yetkili, ABD'li temsilcilerin kendilerine "Biz [ABD] zayıf müttefikler istemiyoruz, eski düzeni savunmayın" dediğini anlattı.
ABD'nin Avrupa'yla bulduğu 'en küçük ortak paydanın' Christopher Columbus zamanına dayanan ortak tarih, dar ulusal güvenlik çıkarları ve ortak medeniyet olduğunu belirten Avrupalı yetkili, bunun Avrupa ile ABD'nin birbirinden ne kadar uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı.
Ayrıca, bir düzineden fazla Avrupalı yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına rağmen ABD'nin Avrupa politikasının pek değişmediğinden endişe duyduklarını da dile getirdi.
➡️ Daha önce FT, ismi açıklanmayan bir Alman diplomatı kaynak göstererek, eski dünyanın artık var olmadığını söyleyen Rubio'nun sözlerinin Avrupa'da hoş karşılanmadığını, bu konuşmanın müttefiklerinden çok Amerikan halkına yönelik olduğunu düşündüğünü yazmıştı.
➡️ Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rubio, ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki farklılıkların Washington'un Avrupa'nın geleceği hakkındaki derin endişelerinden kaynaklandığını, ABD'nin güçlü bir Avrupa'yla ilgilendiğini ve iki tarafın kaderlerinin her zaman iç içe olacağına inandığını söylemişti.
➡️ ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun savunma kapasitesine düşük katkıları nedeniyle Avrupa'yı defalarca eleştirmiş ve tüm üyelerin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmasını talep etmişti.
