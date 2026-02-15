https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/abd-basini-abd-munihte-avrupaya-eski-duzenin-savunulmaya-deger-olmadigi-mesajini-verdi-1103512512.html

ABD basını: ABD, Münih'te Avrupa'ya eski düzenin savunulmaya değer olmadığı mesajını verdi

ABD basını: ABD, Münih'te Avrupa'ya eski düzenin savunulmaya değer olmadığı mesajını verdi

Sputnik Türkiye

Münih Güvenlik Konferansı'nda Rubio'nun yaptığı açıklamalar ve ABD'li diplomatların tutumunun Avrupa ile ABD arasındaki uçurumun arttığını gözler önüne serdiği... 15.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-15T11:34+0300

2026-02-15T11:34+0300

2026-02-15T11:34+0300

dünya

abd

marco rubio

politico

münih güvenlik konferansı

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103512074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cee39e1d124a75a60641fb0da8975e57.jpg

ABD'nin bu hafta yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda Avrupa'ya zayıf müttefik istemediklerini, eski dünyanın savunulacak yanı olmadığını söyledikleri belirtildi.ABD merkezli Politico gazetesine konuşan eski bir Avrupalı yetkili, ABD'li temsilcilerin kendilerine "Biz [ABD] zayıf müttefikler istemiyoruz, eski düzeni savunmayın" dediğini anlattı.ABD'nin Avrupa'yla bulduğu 'en küçük ortak paydanın' Christopher Columbus zamanına dayanan ortak tarih, dar ulusal güvenlik çıkarları ve ortak medeniyet olduğunu belirten Avrupalı yetkili, bunun Avrupa ile ABD'nin birbirinden ne kadar uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı.Ayrıca, bir düzineden fazla Avrupalı yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarına rağmen ABD'nin Avrupa politikasının pek değişmediğinden endişe duyduklarını da dile getirdi.➡️ Daha önce FT, ismi açıklanmayan bir Alman diplomatı kaynak göstererek, eski dünyanın artık var olmadığını söyleyen Rubio'nun sözlerinin Avrupa'da hoş karşılanmadığını, bu konuşmanın müttefiklerinden çok Amerikan halkına yönelik olduğunu düşündüğünü yazmıştı.➡️ Cumartesi günü Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Rubio, ABD ile Avrupa ülkeleri arasındaki farklılıkların Washington'un Avrupa'nın geleceği hakkındaki derin endişelerinden kaynaklandığını, ABD'nin güçlü bir Avrupa'yla ilgilendiğini ve iki tarafın kaderlerinin her zaman iç içe olacağına inandığını söylemişti.➡️ ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun savunma kapasitesine düşük katkıları nedeniyle Avrupa'yı defalarca eleştirmiş ve tüm üyelerin savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmasını talep etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/genelkurmay-baskani-gerasimov-sert-kis-kosullarina-ragmen-2-haftada-12-yerlesimi-ele-gecirdik-1103509735.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, marco rubio, politico, münih güvenlik konferansı, avrupa