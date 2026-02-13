https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/trump-obama-ciftini-hedef-alan-paylasimda-geri-adim-atmadi-kimse-disiplin-cezasi-almadi-1103470869.html

Trump, Obama çiftini hedef alan paylaşımda geri adım atmadı: 'Kimse disiplin cezası almadı'

Trump, Obama çiftini hedef alan paylaşımda geri adım atmadı: 'Kimse disiplin cezası almadı'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşılan ve Barack ile Michelle Obama’yı 'çizgi film maymunları' olarak tasvir eden videoyla ilgili geri... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yayımlanan ve eski Başkan Barack Obama ile eski First Lady Michelle Obama’yı 'maymun' karakterler olarak gösteren video nedeniyle oluşan tepkilere rağmen özür dilemeyeceğini ve herhangi bir personelin cezalandırılmadığını söyledi.Muhabirin, “Hesabınızdan Obama’ları içeren videoyu paylaşan personeli işten çıkardınız mı ya da disipline ettiniz mi?” sorusuna Trump, “Hayır” yanıtını verdi.Trump, söz konusu görüntülerin “Aslan Kral'a bir gönderme” olduğunu savundu. Ancak paylaşılan animasyonda Obama çifti maymun karakterler olarak tasvir edilirken, Trump’ın aslan olarak gösterildiği görüldü. Filmde maymun karakterler bulunmadığına dikkat çekildi.Ne olmuştu?Truth Social hesabında gece saatlerinde paylaşılan ve yaklaşık bir dakika süren video, 2020 başkanlık seçimlerine ilişkin kanıtsız seçim hilesi iddialarını içeren bir belgesel kesitiyle söz konusu animasyonu birleştiriyordu. Beyaz Saray başlangıçta paylaşımı savundu, ardından ismi açıklanmayan bir personeli sorumlu gösterdi. Video, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi bazı siyasetçilerin tepkisinin ardından yaklaşık 12 saat sonra kaldırıldı.Trump ise videonun zaten uzun süredir internette dolaşımda olduğunu ve “büyük bir mesele olmadığını” savundu. “Bu güçlü bir seçim hilesi videosuydu” diyen Trump, animasyon kısmının yıllardır farklı platformlarda yer aldığını iddia etti.Paylaşım, Cumhuriyetçi Parti içinden de eleştiri aldı. Güney Carolina Senatörü Tim Scott, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda videonun “Beyaz Saray’dan gördüğü en ırkçı içerik” olduğunu belirtti. Nebraska Senatörü Pete Ricketts, “Makul bir kişi bunun ırkçı bağlamını görür” ifadelerini kullandı ve videonun kaldırılarak özür dilenmesi gerektiğini savundu.New York Temsilciler Meclisi üyesi Mike Lawler ise videoyu “yanlış ve son derece incitici” olarak nitelendirdi. Tepkilere rağmen Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, “Bir hata yapmadım” diyerek geri adım atmayacağını yineledi.

