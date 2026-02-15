Türkiye
Meteoroloji'den İzmir dahil batı kıyılarında sarı kodlu sağanak ve toz fırtınası alarmı: Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Ege'de sağanak ve toz fırtınası etkili olacak. Rüzgar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da saatte 70... 15.02.2026, Sputnik Türkiye
08:49 15.02.2026
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Ege'de sağanak ve toz fırtınası etkili olacak. Rüzgar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da saatte 70 km hızla esecek. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den uyarılar

Yağışların; gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Edirne – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Aydın – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı
İzmir – 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak; gece yerel kuvvetli
Muğla – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’de rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.
Adana – 21°C – Parçalı bulutlu
Antalya – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Hatay – 18°C – Parçalı bulutlu
Isparta – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Ankara – 18°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir – 20°C – Parçalı bulutlu
Konya – 18°C – Parçalı bulutlu
Sivas – 8°C – Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bolu – 19°C – Parçalı bulutlu
Düzce – 23°C – Parçalı bulutlu
Sinop – 20°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak – 23°C – Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Öğleden sonra rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya – 20°C – Parçalı bulutlu
Artvin – 16°C – Parçalı bulutlu
Samsun – 21°C – Parçalı bulutlu
Trabzon – 16°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars – 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Van – 8°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt – 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa – 17°C – Parçalı ve az bulutlu
