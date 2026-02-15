https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/meteorolojiden-izmir-dahil-bati-kiyilarinda-sari-kodlu-saganak-ve-toz-firtinasi-alarmi-sicakliklar-1103507244.html

Meteoroloji'den İzmir dahil batı kıyılarında sarı kodlu sağanak ve toz fırtınası alarmı: Sıcaklıklar 20 dereceyi geçiyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara ve Ege'de sağanak ve toz fırtınası etkili olacak. Rüzgar, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'da saatte 70... 15.02.2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Şubat hava durumu tahminlerine göre Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla, Tekirdağ için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den uyarılarYağışların; gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sakarya ve Bilecik hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’de rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir.İÇ ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Öğleden sonra rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde buzlanma, don ve çığ tehlikesi bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

