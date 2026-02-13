https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/izmir-ve-ankara-dahil-49-il-icin-sari-kodlu-saganak-ve-firtina-uyarisi-ruzgarin-hizi-saatte-90-kmye-1103468107.html

İzmir ve Ankara dahil 49 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 90 km'ye çıkıyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji bugünkü hava durumu tahminlerine göre İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye... 13.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-13T07:03+0300

2026-02-13T07:03+0300

2026-02-13T07:07+0300

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat Cuma günü hava tahminlerine göre 49 il için sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük, OsmaniyeMeteoroloji'den uyarılarYağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgârın; Güney Ege ve Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.EGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.AKDENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli, Kayseri’nin güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 50-90 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.BATI KARADENİZÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin (Rize ve Artvin kıyıları hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman çevreleri ile Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır’ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

