İzmir ve Ankara dahil 49 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı: Rüzgarın hızı saatte 90 km'ye çıkıyor
07:03 13.02.2026 (güncellendi: 07:07 13.02.2026)
© Dilara İrem Sancarsağanak
© Dilara İrem Sancar
Meteoroloji bugünkü hava durumu tahminlerine göre İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde çok kuvvetli sağanak etkili olacak. Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri'de rüzgarın hızı saatte 90 km'ye çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat Cuma günü hava tahminlerine göre 49 il için sarı kodlu sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Türkiye genelinde yağışlı bir hava hakim olacak.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye
Meteoroloji'den uyarılar
Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın; Güney Ege ve Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat) bekleniyor.
Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Edirne – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de kuvvetli, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Aydın – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
İzmir – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Muğla – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş ve Adana'nın kuzeyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Adana – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli
Antalya – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Hatay – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli
Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli, Kayseri’nin güneyinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 50-90 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ankara – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli
Sivas – 9°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Bolu – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Rize ve Artvin kıyıları hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Rüzgârın güneyli yönlerden 40-80 km/saat hızla, zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Artvin – 15°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun – 19°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon – 18°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, doğu kesimleri ile gece saatlerinden itibaren yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde yerel kuvvetli, Malatya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Erzurum – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli
Van – 9°C – Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adıyaman çevreleri ile Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır’ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli
Gaziantep – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli
Siirt – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı