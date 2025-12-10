https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/istanbulda-2026-tarifesi-belli-oldu-mezarlik-otopark-servis-ucretleri-artacak-1101692677.html

İstanbul’da 2026 tarifesi belli oldu: Mezarlık, otopark ve servis ücretleri artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonları, kent genelinde birçok hizmet kalemine yüksek oranlı zam öngören yeni tarife tekliflerini tamamladı... 10.12.2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mezarlık, otopark, zabıta ve sosyal tesislerin zam teklifini belirledi.Hazırlanan taslağa göre, 2026 yılı için özellikle mezarlık ücretlerinde dikkat çeken artışlar yer alıyor. Birinci grupta bulunan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet mezarlıklarında mevcutta 17 bin 904 lira olan mezar yeri ücreti, yüzde 200 zam talebiyle 53 bin 712 liraya çıkarılmak isteniyor.Cenazenin yanındaki boş mezar yeri için ücretin 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, boş mezar yeri ücretinin 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya, çocuk mezar yeri bedelinin ise 17 bin 904 liradan 53 bin 712 liraya yükseltilmesi önerildi. Mezar alanlarında kullanılan çeşme suyunun da 61 bin 600 liradan 500 bin liraya çıkarılması talep edildi.Birçok hizmet kaleminde artış talebiİmar ve şehircilik alanındaki bazı hizmetlerde de çeşitli oranlarda zam öngörüldü. Harita işlemleri ücretlerine yüzde 10, inşaat istikamet rölövesi ücretlerine yüzde 20, adres yönetim şefliği ücretlerine yüzde 33, yapı kullanma izin belgesi ücretlerine yüzde 40 oranında artış yapılması istendi. Dosya inceleme ücretinin ise yüzde 100 artırılması teklif edildi.Ulaşım alanında lüks otomobillerle yolcu taşımacılığı yapan firmaları kapsayan geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin 248 liradan 500 bin liraya yükseltilmesi, geçici araç izin belgesinin ise 6 bin 656 liradan 20 bin liraya çıkarılması talep edildi.Servis taşımacılığı yapanlar için güzergah kullanım izin belgelerinin de 614 liradan 10 bin liraya yükseltilmesi planlandı. Ağaç budama ve kesme ücretlerine yüzde 40, hal iş yeri devir bedellerine yüzde 50, İBB sosyal tesislerindeki yiyecek fiyatlarına ise yüzde 27’ye varan oranlarda zam önerildi.Zabıta tarafından yapılan reklam ve tabela söküm işlemlerinde de ciddi artışlar öngörülüyor. Cam grafik tipi reklam söküm ücretinin 120 liradan 2 bin liraya, vinil tip reklam söküm ücretinin 75 liradan 500 liraya, ışıklı veya ışıksız tabela ve pano söküm ücretinin ise 390 liradan bin 500 liraya çıkarılması teklif edildi.İSPARK’a yüzde 33.3 zamTeklif paketinde, İSPARK tarafından işletilen kapalı ve açık otopark ücretlerine de zam uygulanması öngörüldü. Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgelerindeki otoparklarda;Hazırlanan tüm teklifler, İBB Meclisi’nde yapılacak oylamanın ardından karara bağlanacak.

