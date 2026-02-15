Türkiye
İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü: Kış günü denize girenler oldu
15.02.2026
İstanbul'da uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesiyle halk sahil ve parklara akın etti. Megakentte güneşi fırsat bilenler kış günü denize girdi.
İstanbul’da etkili olan soğuk havanın ardından termometreler bugün 23 dereceyi gösterdi.Köprü ve rıhtımda amatör balıkçılar oltalarını denize bırakırken, aileler meydanlarda yürüyüş yaptı, banklarda Boğaz manzarası eşliğinde güneşin tadını çıkardı. Sarıyer, Bebek, Emirgan, Üsküdar ve Beykoz kıyıları da hafta sonu hareketlendi. Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde piknik yapanların yanı sıra denize girenler de oldu.Anadolu Yakası’nda ise Kartal ve Pendik sahilleri dolarken, bazı İstanbullular yürüyüş ve koşu yapmayı, bazıları ise balık tutmayı tercih etti.
İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü: Kış günü denize girenler oldu

16:51 15.02.2026
İstanbul’da uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklığın 23 dereceye kadar yükselmesiyle halk sahil ve parklara akın etti. Megakentte güneşi fırsat bilenler kış günü denize girdi.
İstanbul’da etkili olan soğuk havanın ardından termometreler bugün 23 dereceyi gösterdi.
Köprü ve rıhtımda amatör balıkçılar oltalarını denize bırakırken, aileler meydanlarda yürüyüş yaptı, banklarda Boğaz manzarası eşliğinde güneşin tadını çıkardı.
Sarıyer, Bebek, Emirgan, Üsküdar ve Beykoz kıyıları da hafta sonu hareketlendi. Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bakırköy sahillerinde piknik yapanların yanı sıra denize girenler de oldu.
Anadolu Yakası’nda ise Kartal ve Pendik sahilleri dolarken, bazı İstanbullular yürüyüş ve koşu yapmayı, bazıları ise balık tutmayı tercih etti.
