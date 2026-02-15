Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun son 2 hafta içinde 12 yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirtti.



Özel harekat bölgesine giderek Merkez Askeri Grubu'nun birliklerinde denetim gerçekleştiren Gerasimov, komutanlardan son duruma ilişkin rapor aldı.



🗣Gerasimov, toplantıda yaptığı konuşmada şu bilgileri paylaştı:



🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, tüm istikametlerde taarruza devam ediyor



🔴Ordu, sert kış koşullarına rağmen Şubat ayının 2 haftası içinde 12 yerleşim yerini ele geçirdi



🔴Güney Askeri Grubu Slavyansk yönünde ilerliyor



🔴En şiddetli çatışmalar Merkez Askeri Grubu'nun bulunduğu bölgede yaşanıyor, bu birlikler Dobropolsk istikametinde taarruzu sürdürüyor



🔴Ukrayna ordusu, ek İHA birliklerinin oluşturulmasına ağırlık veriyor



🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Grubu, düşmandan 2 kat daha fazla İHA kullanıyor



🔴Kuzey Askeri Grubu, Sumi ve Harkov bölgelerinin sınır hatlarında güvenlik şeridini genişletmeye devam ediyor



🔴Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye istikametinde ilerlemeye devam ediyor



🔴Oskol Nehri'nin doğu kıyısındaki Gluşkovka yerleşim yeri ele geçirildi, Novoosinovo'da çatışmalar devam ediyor



🔴Rus ordusu, Krasnıy Liman istikametindeki Drobışevo ve Yarovaya'yı Ukraynalı birliklerden temizlemek üzere