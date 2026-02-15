Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Sert kış koşullarına rağmen 2 haftada 12 yerleşimi ele geçirdik
Özel askeri harekat bölgesine giden Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, silahlı faaliyetlerde gelinen duruma ilişkin bilgi verdi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun son 2 hafta içinde 12 yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirtti.
Özel harekat bölgesine giderek Merkez Askeri Grubu'nun birliklerinde denetim gerçekleştiren Gerasimov, komutanlardan son duruma ilişkin rapor aldı.
🗣Gerasimov, toplantıda yaptığı konuşmada şu bilgileri paylaştı:
🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, tüm istikametlerde taarruza devam ediyor
🔴Ordu, sert kış koşullarına rağmen Şubat ayının 2 haftası içinde 12 yerleşim yerini ele geçirdi
🔴Güney Askeri Grubu Slavyansk yönünde ilerliyor
🔴En şiddetli çatışmalar Merkez Askeri Grubu'nun bulunduğu bölgede yaşanıyor, bu birlikler Dobropolsk istikametinde taarruzu sürdürüyor
🔴Ukrayna ordusu, ek İHA birliklerinin oluşturulmasına ağırlık veriyor
🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Grubu, düşmandan 2 kat daha fazla İHA kullanıyor
🔴Kuzey Askeri Grubu, Sumi ve Harkov bölgelerinin sınır hatlarında güvenlik şeridini genişletmeye devam ediyor
🔴Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye istikametinde ilerlemeye devam ediyor
🔴Oskol Nehri'nin doğu kıyısındaki Gluşkovka yerleşim yeri ele geçirildi, Novoosinovo'da çatışmalar devam ediyor
🔴Rus ordusu, Krasnıy Liman istikametindeki Drobışevo ve Yarovaya'yı Ukraynalı birliklerden temizlemek üzere
