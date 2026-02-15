Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Sert kış koşullarına rağmen 2 haftada 12 yerleşimi ele geçirdik
Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Sert kış koşullarına rağmen 2 haftada 12 yerleşimi ele geçirdik
Özel askeri harekat bölgesine giden Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, silahlı faaliyetlerde gelinen duruma ilişkin bilgi verdi. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun son 2 hafta içinde 12 yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirtti.Özel harekat bölgesine giderek Merkez Askeri Grubu'nun birliklerinde denetim gerçekleştiren Gerasimov, komutanlardan son duruma ilişkin rapor aldı.
Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Sert kış koşullarına rağmen 2 haftada 12 yerleşimi ele geçirdik

Özel askeri harekat bölgesine giden Rus Genelkurmay Başkanı Gerasimov, silahlı faaliyetlerde gelinen duruma ilişkin bilgi verdi.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Rus ordusunun son 2 hafta içinde 12 yerleşim biriminde kontrolü sağladığını belirtti.

Özel harekat bölgesine giderek Merkez Askeri Grubu'nun birliklerinde denetim gerçekleştiren Gerasimov, komutanlardan son duruma ilişkin rapor aldı.

🗣Gerasimov, toplantıda yaptığı konuşmada şu bilgileri paylaştı:

🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri, tüm istikametlerde taarruza devam ediyor

🔴Ordu, sert kış koşullarına rağmen Şubat ayının 2 haftası içinde 12 yerleşim yerini ele geçirdi

🔴Güney Askeri Grubu Slavyansk yönünde ilerliyor

🔴En şiddetli çatışmalar Merkez Askeri Grubu'nun bulunduğu bölgede yaşanıyor, bu birlikler Dobropolsk istikametinde taarruzu sürdürüyor

🔴Ukrayna ordusu, ek İHA birliklerinin oluşturulmasına ağırlık veriyor

🔴Rusya Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Grubu, düşmandan 2 kat daha fazla İHA kullanıyor

🔴Kuzey Askeri Grubu, Sumi ve Harkov bölgelerinin sınır hatlarında güvenlik şeridini genişletmeye devam ediyor

🔴Dinyeper Askeri Grubu birlikleri, Zaporojye istikametinde ilerlemeye devam ediyor

🔴Oskol Nehri'nin doğu kıyısındaki Gluşkovka yerleşim yeri ele geçirildi, Novoosinovo'da çatışmalar devam ediyor

🔴Rus ordusu, Krasnıy Liman istikametindeki Drobışevo ve Yarovaya'yı Ukraynalı birliklerden temizlemek üzere
